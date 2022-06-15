Банки зобов'язали інформувати виконавців про відкриття та закриття рахунків боржників — Finance.ua

Банки зобов'язали інформувати виконавців про відкриття та закриття рахунків боржників
НБУ розробив порядок інформування виконавців про відкриття та закриття рахунків користувачів-боржників згідно вимог нового Закону України «Про платіжні послуги», основні положення якого вводяться в дію у другому півріччі 2022 року.
Усі надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків: банки, платіжні установи, філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, операторів поштового зв’язку зобов’язані під час відкриття чи закриття банківських/платіжних рахунків перевірити наявність інформації про користувача (фізичної або юридичної особи) у Єдиному реєстрі боржників.
У разі відкриття або закриття рахунку особі, внесеній до Єдиного реєстру боржників, надавач платіжних послуг з обслуговування рахунків зобов’язаний у день відкриття або закриття рахунку повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.
Перевірка боржників
Обмін даними між надавачем платіжних послуг та виконавцем щодо перевірки інформації про користувачів у Єдиному реєстрі боржників та інформування виконавців про відкриття/закриття рахунків здійснюється за допомогою електронного сервісу інформаційної взаємодії. Інформація, що надається в повідомленнях відповідно до цього Положення, становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг.
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