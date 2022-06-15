Банки зобов'язали інформувати виконавців про відкриття та закриття рахунків боржників — Finance.ua

Банки зобов'язали інформувати виконавців про відкриття та закриття рахунків боржників

Банки зобов'язали інформувати виконавців про відкриття та закриття рахунків боржників

НБУ розробив порядок інформування виконавців про відкриття та закриття рахунків користувачів-боржників згідно вимог нового Закону України «Про платіжні послуги», основні положення якого вводяться в дію у другому півріччі 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Що це означає

Усі надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків: банки, платіжні установи, філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, операторів поштового зв’язку зобов’язані під час відкриття чи закриття банківських/платіжних рахунків перевірити наявність інформації про користувача (фізичної або юридичної особи) у Єдиному реєстрі боржників.

Читайте також Що робити, якщо заарештований рахунок боржника досі не розблокували

У разі відкриття або закриття рахунку особі, внесеній до Єдиного реєстру боржників, надавач платіжних послуг з обслуговування рахунків зобов’язаний у день відкриття або закриття рахунку повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Перевірка боржників

Обмін даними між надавачем платіжних послуг та виконавцем щодо перевірки інформації про користувачів у Єдиному реєстрі боржників та інформування виконавців про відкриття/закриття рахунків здійснюється за допомогою електронного сервісу інформаційної взаємодії. Інформація, що надається в повідомленнях відповідно до цього Положення, становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.