Що робити, якщо заарештований рахунок боржника досі не розблокували — Finance.ua

Що робити, якщо заарештований рахунок боржника досі не розблокували

Згідно з постановою Кабміну від 3 березня, з багатьох заарештованих рахунків українських боржників має бути знято блокування.

Під розблокування підпадають рахунки, сума боргу на яких не перевищує 100 тис. гривень.

У виконавчій службі пояснили, що робити, якщо рахунок боржника досі не роблокували, пише Опендатабот.

Що робити, якщо арешт з вашого рахунку досі не зняли:

переконайтесь, що сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 000 грн;

зверніться до найближчого відділення банку або фінансової установи, в якій наявна заборгованість з вимогою зняття арешту;

у разі відмови зателефонуйте на горячу лінію НБУ за телефоном 0 800 505 240 або на урядову гарячу лінію — 1545.

Зазначимо, автоматизована система виконавчих проваджень та інші реєстри наразі не працюють, тому ДВС або приватні виконавці не мають можливість видати відповідну постанову про зняття арештів.

Довідка Finance.ua:

9 березня Мінюст відновив роботу Єдиного державного реєстру. Щоб отримати виписку з ЄДР в Опендатаботі, надішліть боту код компанії або ж РНКОПП (ІПН фізособи) для ФОП;

податківці просять ФОП — платників ЄП першої та другої груп за можливості виконувати свій податковий обов’язок та сплачувати єдиний податок;



За дорученням президента України з 7 березня запрацювала оновлена програма «єПідтримка» — кожен найманий працівник і ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тисяч гривень.



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