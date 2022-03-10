Що робити, якщо заарештований рахунок боржника досі не розблокували — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Що робити, якщо заарештований рахунок боржника досі не розблокували

10.03.2022, 19:00Особисті фінанси
3049
Згідно з постановою Кабміну від 3 березня, з багатьох заарештованих рахунків українських боржників має бути знято блокування.
Під розблокування підпадають рахунки, сума боргу на яких не перевищує 100 тис. гривень.
У виконавчій службі пояснили, що робити, якщо рахунок боржника досі не роблокували, пише Опендатабот.

Що робити, якщо арешт з вашого рахунку досі не зняли:

  • переконайтесь, що сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 000 грн;
  • зверніться до найближчого відділення банку або фінансової установи, в якій наявна заборгованість з вимогою зняття арешту;
  • у разі відмови зателефонуйте на горячу лінію НБУ за телефоном 0 800 505 240 або на урядову гарячу лінію — 1545.
Зазначимо, автоматизована система виконавчих проваджень та інші реєстри наразі не працюють, тому ДВС або приватні виконавці не мають можливість видати відповідну постанову про зняття арештів.

Довідка Finance.ua:

  • 9 березня Мінюст відновив роботу Єдиного державного реєстру. Щоб отримати виписку з ЄДР в Опендатаботі, надішліть боту код компанії або ж РНКОПП (ІПН фізособи) для ФОП;
  • податківці просять ФОП — платників ЄП першої та другої груп за можливості виконувати свій податковий обов’язок та сплачувати єдиний податок;
  • За дорученням президента України з 7 березня запрацювала оновлена програма «єПідтримка» — кожен найманий працівник і ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тисяч гривень.

Як отримати пенсію і грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.