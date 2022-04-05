Банки заборгували НБУ майже 130 млрд грн — Finance.ua

«За період з 24 лютого по 23 березня 2022 року було видано 74,3 млрд грн кредитів рефінансування як бланкового, так і забезпеченого. На сьогодні обсяг загальної заборгованості за кредитами рефінансування становить майже 129 млрд грн, заборгованість за бланковими кредитами рефінансування скоротилась приблизно до 13 млрд грн», — повідомив він.
Топпосадовець НБУ каже, що зараз попит на рефінансування скоротився.
«У разі потреби банкам додатково доступні інструменти підтримки ліквідності з боку НБУ, у тому числі бланкове рефінансування, яке ми запровадили одразу, 24 лютого. Водночас зараз попит на таке рефінансування є помірним. Це свідчить про те, що банки не відчувають браку ліквідних активів навіть за умов повномасштабної війни. Наприклад, цього (минулого. — Ред.) тижня розглядали заявки всього трьох банків на рефінансування. Обсяг заявок був незначним», — повідомив Ярослав Матузка.