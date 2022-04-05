Банки заборгували НБУ майже 130 млрд грн — Finance.ua

Банки заборгували НБУ майже 130 млрд грн

Вчора 12:43 — Казна та Політика

Банки заборгували НБУ майже 130 млрд грн

Українські банки отримали рекордні обсяги рефінансування НБУ, щоб залишатися стабільними під час війни.

Про це повідомив FinClub заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

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«За період з 24 лютого по 23 березня 2022 року було видано 74,3 млрд грн кредитів рефінансування як бланкового, так і забезпеченого. На сьогодні обсяг загальної заборгованості за кредитами рефінансування становить майже 129 млрд грн, заборгованість за бланковими кредитами рефінансування скоротилась приблизно до 13 млрд грн», — повідомив він.

Топпосадовець НБУ каже, що зараз попит на рефінансування скоротився.

«У разі потреби банкам додатково доступні інструменти підтримки ліквідності з боку НБУ, у тому числі бланкове рефінансування, яке ми запровадили одразу, 24 лютого. Водночас зараз попит на таке рефінансування є помірним. Це свідчить про те, що банки не відчувають браку ліквідних активів навіть за умов повномасштабної війни. Наприклад, цього (минулого. — Ред.) тижня розглядали заявки всього трьох банків на рефінансування. Обсяг заявок був незначним», — повідомив Ярослав Матузка.

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