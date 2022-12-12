Банки видали аграріям кредитів на 81 млрд гривень, - Мінагрополітики — Finance.ua

Банки видали аграріям кредитів на 81 млрд гривень, - Мінагрополітики Сьогодні 20:18 — Кредит&Депозит

З початку 2022 року у межах програми «Доступні кредити 5—7—9» 38 тис. сільгоспвиробників залучили кредитів на суму 81,195 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

Лідерами за обсягами кредитування за цей період є

Київська (13,3 млрд гривень),

Вінницька (8,1 млрд гривень),

Кіровоградська (7,4 млрд гривень),

Дніпропетровська (5,6 млрд гривень)

та Одеська (5,4 млрд гривень) області.

За минулий тиждень 1 594 аграрії отримали кредитів на 2,614 млрд гривень.

Найбільше кредитів аграріям видали Приватбанк , «Райффайзен Банк», Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, , «Креді Агріколь Банк» та банк «ПУМБ».

Банки видали аграріям кредитів на 38,5 млрд гривень для забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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