Банки видали аграріям кредитів на 33,4 млрд гривень з початку року — Finance.ua

Банки видали аграріям кредитів на 33,4 млрд гривень з початку року Сьогодні 21:38 — Кредит&Депозит

З початку 2023 року сільгоспвиробники залучили кредитів на майже 33,4 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

В тому числі за програмою «Доступні кредити 5−7-9» було отримано кредитів на суму 18,9 млрд гривень.

Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (7,2 млрд гривень), Вінницька (3,7 млрд гривень), Дніпропетровська (2,7 млрд гривень), Кіровоградська (2,6 млрд гривень) та Одеська (2,2 млрд гривень) області.

У 2022 році 43 648 сільгоспвиробників залучили кредитів на суму 95,5 млрд гривень.

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