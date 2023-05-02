Банки видали аграріям кредитів на 26 млрд гривень з початку року — Finance.ua
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Банки видали аграріям кредитів на 26 млрд гривень з початку року

Кредит&Депозит
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З початку 2023 року понад 5 тис. сільгоспвиробників залучили кредитів на суму понад 26 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
В тому числі за програмою «Доступні кредити 5-7-9» було отримано кредитів на суму понад 14 млрд гривень.
Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (6,6 млрд гривень), Вінницька (3.2 млрд гривень), Дніпропетровська (2,1 млрд гривень), Кіровоградська (1,8 млрд гривень), Одеська (1,6 млрд гривень) області.
У 2022 році 43 648 сільгоспвиробників залучили кредитів на суму 95,5 млрд гривень.
За матеріалами:
Українські Новини
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