Банки в росії перестали відкривати депозити в доларах та євро — Finance.ua

Банки в росії перестали відкривати депозити в доларах та євро 24.06.2022, 14:34 — Кредит&Депозит

Банки в росії перестали відкривати депозити в доларах та євро

Великі російські банки, серед яких «Совкомбанк», ПСБ, «Росбанк», «Откритіє», Райффайзенбанк та «Тінькофф», не відкривають своїм клієнтам накопичувальні рахунки та вклади у доларах та євро. Все через санкції, введені проти рф за війну в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, у «Совкомбанку» зараз не можна відкрити валютний рахунок. У ПСБ заявили, що для нових клієнтів нічого не можуть запропонувати, а «для діючих є варіанти».

У «Росбанку» оформити рахунки в доларах та євро неможливо ще з 9 червня. Натомість доступні рублеві депозити.

В банку «Откритіє» вклади відкриваються лише у національній валюті. Рахунки недоступні з 15 червня, а депозити — вже 1,5 місяці.

У Райффайзенбанку також заявили, що у банку немає вкладів та накопичувальних рахунків.

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Нещодавно банк увів величезну комісію за валютні SWIFT-перекази у доларах, євро та фунтах.

Вона становитиме 3%, але не менше 200 доларів.

«Мінімальна сума SWIFT-переказів складе 20 тис. дол. Ми змушені запровадити тимчасові обмеження через збільшення кількості перевірок з боку західних партнерів та зниження обсягу оброблюваних ними платежів клієнтів російських банків», — йдеться у повідомленні.

А з 23 червня у банку буде комісія за обслуговування валютних рахунків (у євро, доларах, фунтах та швейцарських франках). Якщо на рахунку понад 1000 умовних одиниць, доведеться сплачувати 1% від суми вкладу щомісяця.

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