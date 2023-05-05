Банки України за перший квартал заробили більше, ніж за весь 2022 рік — Finance.ua
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Банки України за перший квартал заробили більше, ніж за весь 2022 рік

Фондовий ринок
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Банки України за перший квартал заробили більше, ніж за весь 2022 рік
Банки України за перший квартал заробили більше, ніж за весь 2022 рік
Платоспроможні банки в І кварталі 2023 року отримали 34 млрд грн чистого прибутку проти 152 млн грн збитку в І кварталі 2022 року. У першому кварталі минулого року банки показали 152 млн гривень збитку.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Головні чинники прибутковості сектору — зростання доходів в результаті поступового відновлення банківської діяльності та порівняно несуттєві обсяги доформування резервів.
Банки збільшили операційний дохід на 48% у річному вимірі.
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Чистий процентний дохід за І квартал у річному обчисленні збільшився на 41%. Попри значне збільшення процентних витрат внаслідок підвищення процентних ставок за депозитами, процентні доходи зросли ще суттєвіше.
Чистий комісійний дохід зріс на 20% порівняно з результатом І кварталу 2022 року. Обсяги банківських послуг відновлюються з поступовим відновленням економічної активності, у тому числі і після обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці минулого — початку поточного року.
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Підвищенню прибутковості банків також сприяє позитивний результат операцій з купівлі-продажу валюти, який у І кварталі був у 2,3 раза вищим у річному вимірі.
Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у І кварталі 2023 року у річному вимірі вдвічі — до 45,9 млрд грн.
Темпи відрахувань у резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками 1 кварталу попереднього року на 82%, зокрема, в резерви під кредити — на 90%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредитні втрати на 108 млрд грн.
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Рентабельність капіталу сектору на 01 квітня 2023 року становила 58% порівняно з «—» 0,25% рік тому. Нарахований за квартал податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року.
Станом на 1 квітня 2023 року лише п’ять банків з 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 40 млн грн.
Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд гривень).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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