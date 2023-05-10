Банки США попри кризу отримали рекордний прибуток в І кварталі — Finance.ua
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Банки США попри кризу отримали рекордний прибуток в І кварталі

Фондовий ринок
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Банки США попри кризу отримали рекордний прибуток в І кварталі
Банки США попри кризу отримали рекордний прибуток в І кварталі
У першому кварталі прибуток банківського сектору США досяг історичного максимуму в приблизно 80 млрд дол., навіть попри банківську кризу.
Про це повідомляє Financial Times.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року прибуток зріс на 33% навіть тоді, коли галузь боролась з наслідками банкрутства двох банків та найбільшим стресом з фінансової кризи 2008 року.
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Близько половини збільшення сукупного прибутку галузі було отримано від одноразових прибутків, зафіксованих First Citizens і Flagstar, які купили залишки Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank, відповідно після їх арешту регуляторами та продажу зі знижкою в березні.
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Незважаючи на це, стрибок прибутків також показав, що американські банки в цілому виграли від підвищення процентних ставок, низьких неплатежів за кредитами та розширення ринку праці, незважаючи на хвилювання серед вкладників та інвесторів.
Згідно з даними BankRegData, який збирає щоквартальні звіти кредиторів до Федеральної корпорації страхування вкладів, з майже 4400 банків країни лише 197, що становить менше 5%, зазнали збитків у першому кварталі.
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JPMorgan Chase, найбільший банк країни за розміром активів, отримав найвищий прибуток серед усіх кредиторів, заробивши 11,7 млрд дол. від діяльності, включаючи кредитування та обробку платежів, порівняно з 6,4 млрд дол. за ті ж три місяці роком раніше. Ця цифра не враховує прибутки, отримані JPMorgan, які не проходять через його організацію, що регулюється Федеральною корпорацією страхування вкладів.
Банк PacWest втратив 1,2 млрд дол. — найбільше, ніж будь-який інший кредитор за перші три місяці 2023 року. Silvergate Bank, який втратив 538 млн дол., поступившись лише PacWest, оголосив про закриття на початку березня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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