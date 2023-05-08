НБУ оцінив вплив на економіку України потенційної банківської кризи на Заході — Finance.ua

НБУ оцінив вплив на економіку України потенційної банківської кризи на Заході
Потенційне розгортання банківської кризи в провідних країнах у разі виходу ситуації з-під контролю державних регуляторів може суттєво уповільнити світову економічну активність, загальмувати міжнародну торгівлю, погіршити доступ до ринку капіталів.
Про це сказано в «Інфляційному звіті» Національного банку України (квітень 2023 року).
Як зазначається у звіті, у разі кризи спостерігатиметься відплив капіталу з ризикових активів, зокрема й з країн EM (emerging markets).
Однак за поточних умов для української економіки прямий вплив буде обмеженим, оскільки Україна не виходить на міжнародні ринки капіталу, вважають в НБУ.
«Цей ризик проявиться насамперед через скорочення валютних доходів від експорту внаслідок зниження попиту та цін на сировинні товари. Частково це компенсуватиметься подальшим здешевленням енергоносіїв», — йдеться в огляді.
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Нагадаємо, побоювання банківської кризи на Заході виникли після краху банку Silicon Valley у березні 2023 року. Після цього збанкрутували ще два банки у США. Крім того, влада Швейцарії була змушена рятувати другий за розміром банк країни Credit Suisse.
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