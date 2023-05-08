НБУ оцінив вплив на економіку України потенційної банківської кризи на Заході — Finance.ua
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НБУ оцінив вплив на економіку України потенційної банківської кризи на Заході

Казна та Політика
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НБУ оцінив вплив на економіку України потенційної банківської кризи на Заході
НБУ оцінив вплив на економіку України потенційної банківської кризи на Заході
Потенційне розгортання банківської кризи в провідних країнах у разі виходу ситуації з-під контролю державних регуляторів може суттєво уповільнити світову економічну активність, загальмувати міжнародну торгівлю, погіршити доступ до ринку капіталів.
Про це сказано в «Інфляційному звіті» Національного банку України (квітень 2023 року).
Як зазначається у звіті, у разі кризи спостерігатиметься відплив капіталу з ризикових активів, зокрема й з країн EM (emerging markets).
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Однак за поточних умов для української економіки прямий вплив буде обмеженим, оскільки Україна не виходить на міжнародні ринки капіталу, вважають в НБУ.
«Цей ризик проявиться насамперед через скорочення валютних доходів від експорту внаслідок зниження попиту та цін на сировинні товари. Частково це компенсуватиметься подальшим здешевленням енергоносіїв», — йдеться в огляді.
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НБУ оцінює ймовірність розгортання банківської кризи в провідних країнах як середню (15-25%).
Таблиця: НБУ
Таблиця: НБУ
Нагадаємо, побоювання банківської кризи на Заході виникли після краху банку Silicon Valley у березні 2023 року. Після цього збанкрутували ще два банки у США. Крім того, влада Швейцарії була змушена рятувати другий за розміром банк країни Credit Suisse.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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