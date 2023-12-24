Банки повернули в Україну майже всіх своїх працівників — Finance.ua

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Банки повернули в Україну майже всіх своїх працівників

Фондовий ринок
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Банки повернули в Україну майже всіх своїх працівників
Банки повернули в Україну майже всіх своїх працівників
В середньому за межами країни працюють до 5% співробітників банків.
«Максимальний відсоток наших співробітників, які минулого року виїхали за кордон, становив 20%. Сьогодні у нас лише 5% співробітників залишаються за кордоном і працюють або в гібридному, або в повністю віддаленому режимі», — підрахували в Райффайзен Банку для щорічного рейтингу «25 провідних банків України».
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В рамках програми Hybrid 3.0 у співробітників Райфу за кордоном є можливість до травня 2024 року вирішити, як вони хочуть продовжувати роботу. «Ми очікуємо, що більшість із них до того часу повернуться в Україну. Безумовно, в нас будуть винятки із загального підходу компанії», — уточнили в банку.
В Креді Агріколь Банку з 15% співробітників, які виїхали за кордон, близько половини вже повернулися в Україну. На сьогодні за кордоном залишається 8% співробітників банку.
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З-за кордону працює близько 2,5% співробітників Банку Кредит Дніпро. «Їхній функціонал дає змогу виконувати свої обов’язки дистанційно. Також два співробітники перебувають у відпустці до закінчення воєнного стану, бо виконання ними професійних обов’язків дистанційно неможливе, ще дві людини звільнилися за власним бажанням із цієї самої причини», — зазначила HR-директорка банку Софія Чучупак.
Дещо відрізняється ситуація в державних банках. В Ощадбанку, наприклад, з 1345 працівників, які виїхали за кордон, на кінець серпня 2023-го за межами України залишилося лише 170. Протягом 17 місяців із тих, хто перебував за кордоном, звільнились 824 працівники — 61% від усіх, хто виїхав за межі країни, що становить близько 3,5% від облікової чисельності персоналу банку. Працівники, які зараз за кордоном, перебувають у соціальних відпустках (для догляду за дитиною).

Які українські банки відправляють свої картки за кордон

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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