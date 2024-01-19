Банки почали просити клієнтів надавати інформацію щодо обсягу фінансових операцій на місяць. Що це означає — Finance.ua

Банки почали просити клієнтів надавати інформацію щодо обсягу фінансових операцій на місяць. Що це означає Сьогодні 09:01 — Фінтех і Картки

Банки почали просити клієнтів надавати інформацію щодо обсягу фінансових операцій на місяць. Що це означає

Останнім часом почали з’являтись повідомлення, що банки висунули до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця.

Вимога уточнити у кожного клієнта обсяг фінансових операцій, які той планує проводити у банку протягом місяця (із зазначенням чіткої межі максимальної суми операцій) міститься у Постанові НБУ № 110 від 05.09.2023 року.

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Банки таким чином ведуть боротьбу з тіньовим ринком, незаконним підприємництвом та уникненням оподаткування. Ця вимога — ніщо інше, як посилення та вдосконалення процедур фінансового моніторингу, який, серед іншого, потребує періодичної актуалізації даних про клієнтів банку. Саме тому під час звернення клієнтів до банку його менеджери періодично пропонують клієнтам оновити анкету-опитувальник «для фінмоніторингу».

Що буде, якщо перевищити вказану суму?

Краще, звісно, не перевищувати. Але якщо все ж таки це станеться, банк має право вимагати у клієнта надання необхідного пакету документів, що містять:

фінансову звітність, яка розкриває сутність та зміст фінансових операцій;

дані про фактичний рух товару, надання послуг, виконання робіт;

дані щодо ведення господарської діяльності основними контрагентами клієнта;

дані про сплату податку на прибуток (доходи);

дані про наймання осіб на умовах трудового договору та багато іншого.

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У разі, якщо йдеться просто про фізичну особу, не підприємця, банк може вимагати документи, що підтверджують законність та легальність походження коштів, що надходять на рахунки клієнта.

Причому пакет необхідних документів кожен банк може встановити сам, на підставі власного внутрішнього Положення про фінмоніторинг. Тобто ті документи, яких було достатньо в якомусь банку «А», може виявитися недостатньо у банку «Б».

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