Банки платитимуть податки та здаватимуть звіти за ФОП: як це працюватиме — Finance.ua

Банки платитимуть податки та здаватимуть звіти за ФОП: як це працюватиме Сьогодні 19:03 — Фінтех і Картки

Банки платитимуть податки та здаватимуть звіти за ФОП: як це працюватиме

У листопаді 2022 у парламенті зареєстрували законопроект, який дозволить ФОПам 3-ї групи не заморочуватись бухгалтерією та податками. Цю функцію можуть взяти на себе банки.

Як працюватиме новий режим, розповів автор законопроекту депутат Ярослав Железняк, передає Ain.ua.

Які зміни пропонують

Фізособа-підприємець (ФОП) на 3-й групі — це режим, популярний серед IT-спеціалістів, фрілансерів, дизайнерів, маркетологів та інших представників креативних професій. Зараз, якщо ви зареєстровані як «спрощенець» 3-ї групи, маєте сплачувати 5% податку з доходу, єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також звітуватись про це все у податкову.

У новому законопроекті автор пропонує, щоб за таких підприємців платив податки і здавав декларації банк, де у них є спеціальний рахунок для цього. Тобто, щоб банк виступав як податковий агент для ФОП. Такий режим отримав робочу назву Smart ФОП.

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За його словами, чинні ФОП, які захочуть працювати на цій особливій системі оподаткування для 3-ї групи, матимуть перейти на неї. Для цього треба буде подати відповідну заяву, це можна буде зробити через «Дію», коли законопроект буде ухвалений і додані відповідні функції.

Спеціальний рахунок повинен бути тільки в одному банку, для того, щоб банк міг контролювати ліміти. Один з варіантів реалізації: це буде новий рахунок (не ті, які вже відкриті у ФОП), і тоді старі не потрібно буде закривати.

Інший варіант: треба буде обрати один із чинних рахунків, і тоді інші треба буде закрити. Як саме це буде реалізовано, це питання підзаконних актів: Мінфін з НБУ будуть вирішувати, як краще це зробити, щоб легше та ефективніше адмініструвати процес.

Чи банк слідкуватиме за лімітами по доходу?

Ймовірно, банки будуть сповіщати клієнтів про наближення до лімітів. Але це питання сервісу вже кожного окремого банку. Якщо ФОП перевищить ліміт, то наслідки будуть такі ж, як і зараз — підвищена ставка податку для суми перевищення лімітів і переведення на загальну систему.

Якщо банк помиляється, відповідальність несе виключно банк. Але враховуючи особливості банківської системи, поки складно уявити ситуацію, що банк припуститься помилки.

Не всі гроші, які заходять на рахунок ФОП, можуть бути його доходом (кредити, відсотки, допомога, тощо). Як банк визначатиме базу оподаткування?

«Це питання ще треба буде вирішити. Загалом, я впевнений, що якщо банки змусити перевіряти та відфільтровувати дохід за типом, то вони просто не захочуть включатися в цю систему, бо процес перевірки справді тяжкий. Тому мені, принаймні поки, здається, що інші доходи ФОП краще отримувати на інші рахунки, відкриті просто як фізичній особі», — пояснив депутат.

Коли ймовірніше всього запрацює ця норма?

Плануємо її імплементацію на 2023 рік, але поки проходять експертні обговорення, говорити про конкретну дату зарано.

Чи буде якийсь перехідний період?

Це добровільна система, тому перехідний період не потрібен. Якщо особа захоче, то зможе обрати банк податковим агентом, якщо не захоче — буде і далі працювати так, як зараз.

Чи ведуться обговорення з банками про таку послугу? Чи братимуть банки якусь комісію за це?

З банками обговорення ведуться, але поки немає прийнятої редакції, банки не говорять про комісію.

Для банків це все можна взагалі звести до простої програми, яка сама буде вираховувати, скільки і куди треба платити. Тому про суттєві витрати для них не варто говорити. А, відповідно, про високі комісії теж. Але сам факт того, що кошти лежать на рахунку в якомусь банку, це вже для них простий дохід, а отже, і стимул працювати з цією системою оподаткування.

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