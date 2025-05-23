Банки підвищують дохідність вкладів у гривні: як отримати більші відсотки — Finance.ua

Банки підвищують дохідність вкладів у гривні: як отримати більші відсотки Сьогодні 16:00 — Кредит&Депозит

Банки підвищують дохідність вкладів у гривні: як отримати більші відсотки

Банки вдаються до обмежених у часі акцій, під час яких можна отримати вищі відсотки. Також доволі розповсюджені програми лояльності для різних груп клієнтів, завдяки яким можна підшукати дохідність побільше. Про це пише « Мінфін ».

Серед інструментів, які активно використовують банки для залучення вкладників, — банківські застосунки. Під час відкриття депозитів у застосунках, можна також отримати кращі умови, ніж під час стандартного оформлення вкладу у відділенні.

Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Укргазбанку діє надбавка в розмірі 0,5 в.п. річних до відсоткової ставки. «Також при розміщенні нових коштів на депозит строком 100 днів встановлюється відсоткова ставка 14% річних, яка є значно вищою, ніж при розміщенні інших депозитів», — розповіли нам у фінустанові. Там додали, що онбординг клієнта здійснюється або у мобільному застосунку з обов’язковим шерингом документів через застосунок «Дія», або при зверненні до відділення банку. Після закінчення строку розміщення депозиту обмеження щодо використання коштів відсутні (крім обмежень на зняття готівки, встановлених Постановою НБУ № 18). Наприклад, при розміщенні депозиту в гривні в мобільному застосункудіє надбавка в розмірі 0,5 в.п. річних до відсоткової ставки. «Також при розміщенні нових коштів на депозит строком 100 днів встановлюється відсоткова ставка 14% річних, яка є значно вищою, ніж при розміщенні інших депозитів», — розповіли нам у фінустанові. Там додали, що онбординг клієнта здійснюється або у мобільному застосунку з обов’язковим шерингом документів через застосунок «Дія», або при зверненні до відділення банку. Після закінчення строку розміщення депозиту обмеження щодо використання коштів відсутні (крім обмежень на зняття готівки, встановлених Постановою НБУ № 18).

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Банк Кредит Дніпро при оформленні вкладів у гривні дистанційно додає 1% до ставок, які пропонуються у відділеннях банку. Також, у випадку автоматичного подовження вкладів, оформлених онлайн, ця надбавка 1% зберігається і на новий строк вкладу. при оформленні вкладів у гривні дистанційно додає 1% до ставок, які пропонуються у відділеннях банку. Також, у випадку автоматичного подовження вкладів, оформлених онлайн, ця надбавка 1% зберігається і на новий строк вкладу.

«Для нових клієнтів онбординг, відкриття картки та оформлення вкладу, відбувається дистанційно та без потреби візиту до відділення банку. При дистанційному зарахуванні коштів на картку банку, з якої можна поповнювати вклад, у банку налаштовано фінасово-моніторингові перевірки та аналіз, які на етапі заходу коштів у банк дають можливість уточнювати питання підтвердження походження коштів нового клієнта», — каже Катерина Мелеш.

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Збільшені відсотки (залежно від суми вкладу) під час відкриття вкладу онлайн пропонують й в Сенс Банку. Нові клієнти, розповідає Ірина Стрепетова, також можуть пройти повну ідентифікацію онлайн.

Акордбанку, розповідає Микола Войтків. «Клієнт може пройти віддалену ідентифікацію та відкрити депозит в Акордбанку онлайн. Для окремих депозитних програм діють додаткові бонусні ставки до +1% річних, за умови відкриття онлайн (у застосунку). 1% до депозиту можна отримати й в, розповідає Микола Войтків. «Клієнт може пройти віддалену ідентифікацію та відкрити депозит в Акордбанку онлайн. Для окремих депозитних програм діють додаткові бонусні ставки до +1% річних, за умови відкриття онлайн (у застосунку).

Скоринг клієнтських операцій (додаткове вивчення джерел походження коштів, за необхідності) в Акордбанку виконується при зарахуванні коштів на рахунок, аби надалі не було незручностей.

Клієнт після завершення терміну вкладу може перерахувати кошти на свої рахунки в іншому банку без обмежень за сумою, зняти готівкою в межах щоденних лімітів НБУ, перекинути на картковий рахунок і проводити карткові транзакції тощо", — пояснює банкір.

Райффайзен Банк теж пропонує підвищені відсоткові ставки під час відкриття вкладів онлайн. «У межах спеціальних акцій, що регулярно проводяться для залучення строкових вкладів», — уточнює Сергій Анніков. теж пропонує підвищені відсоткові ставки під час відкриття вкладів онлайн. «У межах спеціальних акцій, що регулярно проводяться для залучення строкових вкладів», — уточнює Сергій Анніков.

Щодо фінмоніторингу, то для нових клієнтів передбачено віддалений онбординг через мобільний застосунок MyRaif, який включає ідентифікацію особи та відкриття рахунку без фізичної присутності, розповіли у банку.

Ідея Банку. Зараз банк пропонує найвищу серед великих банків дохідність на річні вклади — 17% річних. Але якщо оформити такий строковий вклад через Більші відсотки можна отримати й в. Зараз банк пропонує найвищу серед великих банків дохідність на річні вклади — 17% річних. Але якщо оформити такий строковий вклад через застосунок O. Bank , можна отримати ще 0,5% до ставки.

Довідка Finance.ua:

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у квітні збільшився на 2,9% до рекордних 1 257,912 млрд гривень.

З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 3,7% із 1 212,775 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках у квітні збільшились на 3,3% до 824,627 млрд гривень.

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