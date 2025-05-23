Банки підвищують дохідність вкладів у гривні: як отримати більші відсотки — Finance.ua

Банки підвищують дохідність вкладів у гривні: як отримати більші відсотки
Банки вдаються до обмежених у часі акцій, під час яких можна отримати вищі відсотки. Також доволі розповсюджені програми лояльності для різних груп клієнтів, завдяки яким можна підшукати дохідність побільше. Про це пише «Мінфін».
Серед інструментів, які активно використовують банки для залучення вкладників, — банківські застосунки. Під час відкриття депозитів у застосунках, можна також отримати кращі умови, ніж під час стандартного оформлення вкладу у відділенні.
Вибрати депозит
Наприклад, при розміщенні депозиту в гривні в мобільному застосунку Укргазбанку діє надбавка в розмірі 0,5 в.п. річних до відсоткової ставки. «Також при розміщенні нових коштів на депозит строком 100 днів встановлюється відсоткова ставка 14% річних, яка є значно вищою, ніж при розміщенні інших депозитів», — розповіли нам у фінустанові. Там додали, що онбординг клієнта здійснюється або у мобільному застосунку з обов’язковим шерингом документів через застосунок «Дія», або при зверненні до відділення банку. Після закінчення строку розміщення депозиту обмеження щодо використання коштів відсутні (крім обмежень на зняття готівки, встановлених Постановою НБУ № 18).
Банк Кредит Дніпро при оформленні вкладів у гривні дистанційно додає 1% до ставок, які пропонуються у відділеннях банку. Також, у випадку автоматичного подовження вкладів, оформлених онлайн, ця надбавка 1% зберігається і на новий строк вкладу.
«Для нових клієнтів онбординг, відкриття картки та оформлення вкладу, відбувається дистанційно та без потреби візиту до відділення банку. При дистанційному зарахуванні коштів на картку банку, з якої можна поповнювати вклад, у банку налаштовано фінасово-моніторингові перевірки та аналіз, які на етапі заходу коштів у банк дають можливість уточнювати питання підтвердження походження коштів нового клієнта», — каже Катерина Мелеш.
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Збільшені відсотки (залежно від суми вкладу) під час відкриття вкладу онлайн пропонують й в Сенс Банку. Нові клієнти, розповідає Ірина Стрепетова, також можуть пройти повну ідентифікацію онлайн.
1% до депозиту можна отримати й в Акордбанку, розповідає Микола Войтків. «Клієнт може пройти віддалену ідентифікацію та відкрити депозит в Акордбанку онлайн. Для окремих депозитних програм діють додаткові бонусні ставки до +1% річних, за умови відкриття онлайн (у застосунку).
Скоринг клієнтських операцій (додаткове вивчення джерел походження коштів, за необхідності) в Акордбанку виконується при зарахуванні коштів на рахунок, аби надалі не було незручностей.
Клієнт після завершення терміну вкладу може перерахувати кошти на свої рахунки в іншому банку без обмежень за сумою, зняти готівкою в межах щоденних лімітів НБУ, перекинути на картковий рахунок і проводити карткові транзакції тощо", — пояснює банкір.
Райффайзен Банк теж пропонує підвищені відсоткові ставки під час відкриття вкладів онлайн. «У межах спеціальних акцій, що регулярно проводяться для залучення строкових вкладів», — уточнює Сергій Анніков.
Щодо фінмоніторингу, то для нових клієнтів передбачено віддалений онбординг через мобільний застосунок MyRaif, який включає ідентифікацію особи та відкриття рахунку без фізичної присутності, розповіли у банку.
Більші відсотки можна отримати й в Ідея Банку. Зараз банк пропонує найвищу серед великих банків дохідність на річні вклади — 17% річних. Але якщо оформити такий строковий вклад через застосунок O. Bank, можна отримати ще 0,5% до ставки.
Довідка Finance.ua:
- Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у квітні збільшився на 2,9% до рекордних 1 257,912 млрд гривень.
- З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 3,7% із 1 212,775 млрд гривень.
- Гривневі вклади населення у банках у квітні збільшились на 3,3% до 824,627 млрд гривень.
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