Банки кредитують за воєнним «світлофором» — Finance.ua

Банки кредитують за воєнним «світлофором» Вчора 17:24 — Кредит&Депозит

Банки кредитують за воєнним «світлофором»

Банкіри розділили усі території в Україні на три-чотири кольорові зони із відповідним рівнем кредитного ризику.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу, організованого «Фінансовим клубом».

«Ми розробили оцінку ризиків, в залежності від територіальної ознаки: на відносно безпечні регіони і регіони бойових дій. І цим користуємося в ухваленні рішень», — заявив начальник відділу малого бізнесу Правекс Банк у Анатолій Вербаховський.

«У нас є регіональне зонування. Є червона зона — окуповані території та зони активних бойових дій. Там кредитування просто неможливе. Як тільки бізнес переходить в окупацію, фактично втрачається і зв’язок, і можливість обслуговувати кредити. І виникає багато зовнішніх чинників, на які бізнес і його власник аж ніяк не впливають і не можуть вплинути і спрогнозувати», — сказав начальник управління розвитку кредитного бізнесу ПУМБ Віктор Харковець.

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Наступна зона — це території, наближені до зон бойових дій. «Там ми використовуємо додаткове стрес-тестування бізнесу на випадок, якщо буде погіршення ситуації чи втрата якогось активу. Там ми можемо брати більше застави, або обов’язковою умовою може бути наявність частини державних портфельних гарантій, які покривають відсутність застави», — розповів Віктор Харковець.

«Якщо говорити умовно про території, де немає і не було бойових дій, і вони не наближені до зони бойових дій, так звану зелену зону, то там у нас фактично підходи такі самі, як і до війни були», — сказав банкір. Хоча вони відмовилися з початку війни від рейтингових моделей і повністю перейшли на ручний андеррайтинг всіх кредитних заявок. «І ми також скасували бланкові ліміти», — зазначив він.

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Причому навіть в «червоній зоні» клієнти досі платять. «Клієнти, які знаходяться на тимчасово окупованій території на Харківщині, намагаються також обслуговувати кредити. По кредитам в Харкові взагалі немає проблем», — каже заступниця голови правління з корпоративного бізнесу Банку Кредит Дніпро Тетяна Поплавська. «У нас також немає проблем по Харкову. Клієнти, які мають певні проблеми з обслуговуванням кредиту, все-таки здебільшого перебувають на окупованих територіях», — підтвердив Анатолій Вербаховський.

«Ми теж діємо за принципом „світлофора“. У нас поділено на чотири зони: зелена, жовта, помаранчева та червона. Червона — це окупація, помаранчева — це регіони, де ведуться активні бойові дії. Звісно, в цих категоріях ми не можемо кредитувати. Зелену і жовту зони ми розглядаємо. Причому в зеленій практично без змін», — запевнив Анатолій Вербаховський.

Тетяна Поплавська каже про високу кореляцію між територіальним місцезнаходженням клієнта в тимчасово окупованих областях та областях, де ведуться бойові дії, і обслуговуванням кредитного портфеля, яке мінімальне. «Ми не підемо в новий бізнес в цих регіонах доти, доки буде залишатися ризик фізичного пошкодження активів, бізнесу, або тимчасової окупації. Це неконтрольованість грошових та товарних потоків, складнощі з перетинанням лінії зіткнення. Тому там неможливе банківське фінансування, тим паче нове», — розповіла Тетяна Поплавська.

«Діючим клієнтам ми надавали нові кредити навіть в Слов’янську. Коли банк, як партнер, бачить бізнес-модель і бачить, що власник бізнесу не тікає, а на місці розробляє план виходу і розвитку свого бізнесу, то банк-партнер повинен сісти за стіл перемовин і надавати нові кредити», — вважає заступник голови правління ТАСкомбанк у Олег Поляк.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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