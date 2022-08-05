Що треба знати, коли берете кредит — Finance.ua

Що треба знати, коли берете кредит Вчора 20:01 — Кредит&Депозит

Що треба знати, коли берете кредит

Перед тим як оформлювати споживчий кредит, порівняйте пропозиції різних фінансових установ та оберіть для себе найкращий варіант.

Таку пораду дає Національний банк України.

Як порівняти умови кредиту

Інформація про умови кредиту є в істотних умовах кредиту, які банки та фінансові компанії публікують на своїх сайтах.

Істотні умови кредиту містять загальні умови надання фінансовою установою послуг кредитування, але не є пропозицією з надання послуг.

Це означає, що запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від клієнта інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав. Індивідуальні умови кредиту надаються клієнту до укладення договору про споживчий кредит у формі паспорта споживчого кредиту.

Що таке паспорт кредиту

Це документ, який містить основні умови кредиту, інформацію про реальну відсоткову ставку, порядок повернення кредиту, додаткові комісії та платежі.

Паспорт кредиту та істотні умови кредиту банки роблять за одним форматом, щоб було зручно порівняти пропозиції різних банків та фінансових компаній.

Також вся інформація про умови кредиту є в кредитному договорі.

Відмова від кредиту

Трапляються випадки, коли людина оформлює кредит, а потім життєві обставини змінюються — і потреба в кредитних коштах відпадає. У такому разі можна відмовитися від кредиту.

Відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», позичальник має право відмовитися від кредиту, не пояснюючи причину, упродовж 14 календарних днів з дати оформлення. Але такий пункт має ще бути передбачений у договорі з фінансовою установою.

Що потрібно зробити аби відмовитися від кредиту:

Звернутися до фінансової установи: написати заяву-відмову. Повернути фінансовій установі кредитні кошти разом з відсотками за користування, які передбачені умовами кредиту, упродовж 7 днів після відмови.

Якщо фінансова установа порушила ваші права, звертайтеся до Національного банку України. Це можна зробити таким способом:

написати до чат-боту «НБУ Контактний центр» в месенджерах (Вайбері або Телеграмі);

зателефонувати до контакт-центру — 0 800 505 240;

заповнити онлайн-форму для звернень на сайті НБУ за посиланням.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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