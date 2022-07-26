Банки констатують негативний вплив війни на кредитування — Finance.ua

Банки констатують негативний вплив війни на кредитування Вчора 15:00 — Кредит&Депозит

Банки констатують негативний вплив війни на кредитування

У ІІ кварталі банки констатували посилення негативного впливу війни на показники кредитування.

Такі дані опитування НБУ про умови банківського кредитування.

Зокрема респонденти відзначили погіршення якості кредитів, незмінність помірного попиту на кредити з боку бізнесу та скорочення попиту з боку населення, посилення стандартів кредитування та зниження рівня схвалення заявок. Банки очікують помірне відновлення попиту на кредити й надаліпрогнозують посилення всіх видів ризиків.

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«У квітні—червні 2022 року інтерес позичальників до бізнес-кредитів суттєво не змінився. Як і у І кварталі, потреба в оборотному капіталі, реструктуризації боргу та внутрішньому фінансуванні підсилювали попит. Частково відновився попит на гривневі та короткострокові позики, більшою мірою для МСП», — повідомили в пресслужбі регулятора.

Більшість банків вдруге поспіль повідомили про посилення стандартів корпоративного кредитування, більшою мірою для довгострокових, валютних кредитів та позик великому бізнесу. Попит населення на кредити скорочувався через погіршення споживчих настроїв.

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Зниження попиту на іпотеку оновило історичний рекорд унаслідок скорочення заощаджень домогосподарств та невтішних перспектив ринку нерухомості. Стандарти кредитування домогосподарств посилились другий квартал поспіль. Учасники опитування відзначили зростання всіх видів ризиків у ІІ кварталі 2022 року, найпомітніше — кредитного й операційного, як і квартал тому.

У наступні 12 місяців більшість респондентів прогнозують скорочення обсягів як корпоративного, так і роздрібного кредитування. Водночас оцінки перспектив відновлення споживчого кредитування дещо покращилися порівняно з попереднім кварталом. Банки вважають, що якість кредитного портфеля погіршиться. Респонденти очікують скорочення фондування в наступні 12 місяців, проте мають оптимістичніші порівняно з І кварталом оцінки перспектив залучення коштів населення. У найближчі три місяці банки прогнозують, що усі види ризиків надалі посилюватимуться.

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