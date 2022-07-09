Які кредити можуть списати при втраті авто або нерухомості, що взято в кредит — Finance.ua

Які кредити можуть списати при втраті авто або нерухомості, що взято в кредит Вчора 08:00 — Кредит&Депозит

Що робити тим, хто втратив квартиру чи машину, на які брався кредит у банку? Найчастіше саме майно було банківською заставою, але тепер його немає. Виходить, що українці, втративши своє майно, все одно залишилися винні банку.

14 червня 2022 року до Верховної Ради був поданий проєкт «Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України» .

Автор законопроєкту — Данило Гетманцев, керівник Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики.

Що пропонується в законопроєкті

Розглядається два варіанти дій:

анулювання (списання) кредитної заборгованості клієнта перед банком;

«заморожування» заборгованості до отримання компенсації від держави.

Якщо втрачений автомобіль, квартира або будинок, на які були оформлені кредити в банку, були єдиними у позичальника, він може звернутися до банку із заявою про анулювання заборгованості. Анулювати можна буде лише кредити на єдині у позичальника:

квартиру, якщо її загальна площа не перевищує 140 кв. м;

будинок, якщо його загальна площа не перевищує 250 кв. м;

автомобіль, у якого робочий об’єм двигуна не перевищує 2500 куб. см.

Списуватимуть лише ті кредити, які справно погашалися до початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, тобто до 24 лютого 2022 року.

Списання стосуватиметься основної суми кредиту, нарахованих відсотків, комісій та інших платежів. Після ануляції кредиту банк отримує право відшкодування збитків державним коштом.

Якщо заставне майно розташоване на тимчасово окупованій території, позичальник має право на «заморожування» оплат за кредитом. Для цього необхідно насамперед написати заяву на ім’я кредитора. Цього буде достатньо, щоб «заморозити» платежі за кредитом до закінчення воєнного стану.

Однак після його завершення позичальник зобов’язаний у тримісячний строк надати документи, що підтверджують ушкодження чи знищення заставного майна. В іншому разі йому доведеться платити за кредитом у повному обсязі.

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