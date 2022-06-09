Банки більше не потребують рефінансування НБУ – експерти — Finance.ua
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Банки більше не потребують рефінансування НБУ – експерти

Вчора 08:34Валюта
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Вартість рефінансування Національного банку зросла разом з підвищенням облікової ставки, що робить такий інструмент непривабливим для банків.
Про це розповіли учасники круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
Ставка рефінансування НБУ у 27% поширюється не тільки на нові кредити, але й на частину діючих.
«Здорожчання рефінансу б’є по банкам, які в майбутньому будуть брати рефінанс. І це підвищує вартість рефінансу за тими кредитами, за якими була плаваюча ставка. І за якими банки не зафіксували ставку через процентний своп з НБУ. Ми не очікуємо до кінця воєнного стану виведення банків з ринку, але це ускладнює для деяких з них подальше життя», — каже фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.
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Обсяг рефінансування в п’ятницю впав у сім разів — до 832 млн грн — за грошима прийшов лише один банк.
«У нас депозитні сертифікати — на 180 млрд грн, а рефінансування живих банків — близько 115 млрд грн. Причому більшість рефінансування за плаваючою ставкою. Тобто воно теж в моменті подорожчало. І якщо ми все це складемо суто за операціями з Нацбанком, то вся банківська система отримає сумарний фінансовий результат 0,5 млрд грн на місяць. Це не можна назвати надприбутком банківської системи», — впевнений начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов.
«Банки поки не почали гасити рефінанс за тими кредитами, де ставка є плаваючою», — каже Демків.
Але незабаром банки почнуть повертати НБУ кошти.
«Варто очікувати зменшення залишку рефінансування. Бо фактично наша система в значному профіциті ліквідності. І є стимул для банків повертати рефінансування, до того ж гроші в системі є», — каже директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.
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Однак він попереджає, що не у всіх банків є значний профіцит ліквідності.
«Враховуючи, що банківський ринок конкурентний, відкрити рахунок у банку легко, то перетоки ліквідності між банками, міграція вкладників потенційно може бути значною, тому в цілому по системі ситуація вирівнюватиметься, підвищуватимуться ставки, але з різною швидкістю. У підсумку ми отримаємо вищі ставки у всій банківській системі», — очікує Лепушинський.
Нагадаємо, минулої п’ятниці Національний банк видав кредит рефінансування лише одному банку. Загальна сума позики для відновлення ліквідності становила 832 млн грн. НБУ з п’ятниці почав рефінансувати банки під 27%.

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За матеріалами: Фінансовий клуб
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