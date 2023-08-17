Банкомати в Ірландії майже добу видавали по €1000 кожному клієнту — Finance.ua

Банкомати в Ірландії майже добу видавали по €1000 кожному клієнту Сьогодні 18:30 — Світ

Банкомати в Ірландії майже добу видавали по €1000 кожному клієнту

У найбільшому банку Ірландії відбувся масштабний збій, через який банкомати почали автоматично видавати €1000 кожному клієнту, незалежно від їхнього рахункового стану.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент спричинив значний рух громадян біля банкоматів та примусив правоохоронні органи вжити заходів для забезпечення громадського порядку.

Все почалося 15 серпня, коли через збій в роботі системи банку банкомати стали видавати готівку навіть клієнтам з нульовим балансом на рахунках. Швидко поширившись через соціальні мережі, інформація про цю помилку призвела до величезних черг біля банкоматів у різних містах Ірландії.

Читайте також IPod 2001 року продали за рекордну ціну

Поліція повідомила про незвичайно високий рівень активності поблизу банкоматів, а також наголосила на проблемах з банківськими послугами Банку Ірландії. У зв’язку з масовим напливом громадян до банкоматів, деякі офіси банку були під охороною правоохоронців.

У Банку Ірландії попередили клієнтів, що будь-яка спроба використання помилки для видачі грошей буде зафіксована, а відповідна сума буде стягнута з рахунку клієнта, навіть якщо це призведе до негативного балансу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.