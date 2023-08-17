Банкомати в Ірландії майже добу видавали по €1000 кожному клієнту — Finance.ua
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Банкомати в Ірландії майже добу видавали по €1000 кожному клієнту

Світ
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Банкомати в Ірландії майже добу видавали по €1000 кожному клієнту
Банкомати в Ірландії майже добу видавали по €1000 кожному клієнту
У найбільшому банку Ірландії відбувся масштабний збій, через який банкомати почали автоматично видавати €1000 кожному клієнту, незалежно від їхнього рахункового стану.
Про це повідомляє The Guardian.
Інцидент спричинив значний рух громадян біля банкоматів та примусив правоохоронні органи вжити заходів для забезпечення громадського порядку.
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Все почалося 15 серпня, коли через збій в роботі системи банку банкомати стали видавати готівку навіть клієнтам з нульовим балансом на рахунках. Швидко поширившись через соціальні мережі, інформація про цю помилку призвела до величезних черг біля банкоматів у різних містах Ірландії.
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Поліція повідомила про незвичайно високий рівень активності поблизу банкоматів, а також наголосила на проблемах з банківськими послугами Банку Ірландії. У зв’язку з масовим напливом громадян до банкоматів, деякі офіси банку були під охороною правоохоронців.
У Банку Ірландії попередили клієнтів, що будь-яка спроба використання помилки для видачі грошей буде зафіксована, а відповідна сума буде стягнута з рахунку клієнта, навіть якщо це призведе до негативного балансу.

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За матеріалами:
speka.media
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