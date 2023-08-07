IPod 2001 року продали за рекордну ціну — Finance.ua

IPod 2001 року продали за рекордну ціну
Інвестиційна платформа Rally продала оригінальний iPod, випущений у 2001 році, за $29 000.
Про це повідомляє портал Imore.
«Оригінальний iPod був проданий за неймовірну суму 29 000 доларів на платформі Rally, що дозволяє людям ефективно купувати акції рідкісних колекційних предметів», — йдеться у повідомленні.
Протягом декількох останніх років платформа Rally пропонувала акції цього рідкісного артефакту за ціною $5 за акцію, і загальна кількість акцій складала 5 000 штук. Але нещодавно один покупець запропонував викупити усі акції за вказану суму, й акціонери погодилися на це. Таким чином, було встановлено новий рекорд вартості для iPod.
Варто відзначити, що у 2001 році цей плеєр був придбаний за $399 (плюс податки), і в комплекті з ним йде оригінальна сумка з Apple Store та чохол.
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