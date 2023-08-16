На 830% дорожче, ніж зазвичай: в Італії рекордно зросли ціни на авіаквитки на популярні острови — Finance.ua

На 830% дорожче, ніж зазвичай: в Італії рекордно зросли ціни на авіаквитки на популярні острови Сьогодні 18:35 — Світ

На 830% дорожче, ніж зазвичай: в Італії рекордно зросли ціни на авіаквитки на популярні острови

Уряд Італії заявив, що обмежить ціни на рейси на Сардинію та Сицилію, які є двома найпопулярнішими островами країни для відпочинку. Обмеження діятимуть у пікові літні місяці та на свята, коли в ці регіони прибуває найбільше туристів, пише The Sun

В Італії взялися за ціни на авіаквитки на популярні острови

Відповідно, шалений попит взвинчує ціни на авіаквитки «до небес». Нещодавнє дослідження показало: ціни на авіаквитки на ці острови з материкової Італії в пік туристичного сезону влітку можуть бути на 830% вище, ніж в середньому в іншу пору року.

Також ціни різко роздувалися і в період різдвяних свят. Так, вартість квитка в один кінець з Риму в Палермо тоді становила 511 євро за годинний переліт, що дорожче, ніж переліт з Риму в Нью-Йорк.

Відтоді уряд запровадив новий закон, який припиняє внутрішні рейси на Сицилію та Сардинію протягом літа за цінами більш ніж на 200% вище звичайних.

Нові закони також забороняють величезні стрибки цін під час будь-яких надзвичайних ситуацій у національному масштабі, що часто може спричинити стрибок цін на рейси. Згідно з дослідженням, це може вплинути на дев’ять із десяти рейсів.

Так, зазначає видання, відпочинок в Італії може стати набагато дешевшим через обмеження динамічного ціноутворення.

«Ми втрутилися, видавши указ, що захищає ринок і споживачів. Держава повинна втручатися, коли до громадян застосовуються заходи, які фне відповідають ринковим правилам, але суперечать їхнім правам і не захищають їх», — прокоментував рішення міністр промисловості Італії Адольфо Урсо.

Разом з тим, представники ірландського лоукостера Ryanair, що виконує величезну кількість рейсів до Італії, розкритикували новий закон, заявивши, що він «смішний і незаконний». Генеральний директор авіакомпанії Едді Вілсон закликав скасувати його, додавши: «Якщо цього не станеться, це вплине на здатність Ryanair працювати в Італії».

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.