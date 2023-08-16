На 830% дорожче, ніж зазвичай: в Італії рекордно зросли ціни на авіаквитки на популярні острови — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На 830% дорожче, ніж зазвичай: в Італії рекордно зросли ціни на авіаквитки на популярні острови

Світ
53
На 830% дорожче, ніж зазвичай: в Італії рекордно зросли ціни на авіаквитки на популярні острови
На 830% дорожче, ніж зазвичай: в Італії рекордно зросли ціни на авіаквитки на популярні острови
Уряд Італії заявив, що обмежить ціни на рейси на Сардинію та Сицилію, які є двома найпопулярнішими островами країни для відпочинку. Обмеження діятимуть у пікові літні місяці та на свята, коли в ці регіони прибуває найбільше туристів, пише The Sun.

В Італії взялися за ціни на авіаквитки на популярні острови

Відповідно, шалений попит взвинчує ціни на авіаквитки «до небес». Нещодавнє дослідження показало: ціни на авіаквитки на ці острови з материкової Італії в пік туристичного сезону влітку можуть бути на 830% вище, ніж в середньому в іншу пору року.
Також ціни різко роздувалися і в період різдвяних свят. Так, вартість квитка в один кінець з Риму в Палермо тоді становила 511 євро за годинний переліт, що дорожче, ніж переліт з Риму в Нью-Йорк.
Відтоді уряд запровадив новий закон, який припиняє внутрішні рейси на Сицилію та Сардинію протягом літа за цінами більш ніж на 200% вище звичайних.

Читайте також: Корпоративне медичне страхування: в чому вигода для роботодавця та його працівників

Нові закони також забороняють величезні стрибки цін під час будь-яких надзвичайних ситуацій у національному масштабі, що часто може спричинити стрибок цін на рейси. Згідно з дослідженням, це може вплинути на дев’ять із десяти рейсів.
Так, зазначає видання, відпочинок в Італії може стати набагато дешевшим через обмеження динамічного ціноутворення.
«Ми втрутилися, видавши указ, що захищає ринок і споживачів. Держава повинна втручатися, коли до громадян застосовуються заходи, які фне відповідають ринковим правилам, але суперечать їхнім правам і не захищають їх», — прокоментував рішення міністр промисловості Італії Адольфо Урсо.
Разом з тим, представники ірландського лоукостера Ryanair, що виконує величезну кількість рейсів до Італії, розкритикували новий закон, заявивши, що він «смішний і незаконний». Генеральний директор авіакомпанії Едді Вілсон закликав скасувати його, додавши: «Якщо цього не станеться, це вплине на здатність Ryanair працювати в Італії».
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.