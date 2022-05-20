Банківська система була на межі: українцям розповіли, що могло статися після вторгнення — Finance.ua
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Банківська система була на межі: українцям розповіли, що могло статися після вторгнення

Вчора 13:01Кредит&Депозит
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Відразу ж після повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України було ухвалено рішення про ліквідацію банків з російським капіталом.
Про це повідомила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.
«Вже в другий день війни було ухвалено рішення про ліквідацію відразу двох банків з російським капіталом — „МР Банку“ і „Промінвестбанку“. Здавалося, в той момент стійкість банківської системи була на межі», — зазначила Рекрут.
За її словами, банківська система могла не витримати навантаження.
«На тлі заяв про банкрутство двох банків „прогнози“ про можливе повторення банкопаду були як ніколи правдоподібні. Але холодний розум українців і довіра до системи взяли гору», — заявила Рекрут.
Вона також зазначила, що паніки вдалося уникнути завдяки українцям.
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«Уникнути паніки вдалося не в останню чергу завдяки тому, що наші громадяни стали фінансово більш свідомими. Сьогодні вкладники знають: що б не сталося з банком, свої кошти в межах гарантованої суми вони отримають за будь-яких умов. Те, що це не порожні обіцянки, довела криза 2014-2017 років. Тоді з ринку було виведено майже 90 банків, а Фонд гарантування вкладів, незважаючи ні на що, виплатив їх вкладникам в цілому понад 90 млрд грн», — заявила Рекрут.
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За матеріалами: НВ
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