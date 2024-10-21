Банк вирішив розірвати ділові відносини: що робити клієнту — Finance.ua

Банк вирішив розірвати ділові відносини: що робити клієнту Сьогодні 08:00 — Фінтех і Картки

Банк вирішив розірвати ділові відносини: що робити клієнту

Останнім часом на сторінках фінансових інтернет-форумів з’явилося багато повідомлень, що той чи інший банк розірвав ділові відносини з клієнтом. У разі блокування рахунків банк зобов’язаний надіслати клієнту повідомлення про це або на електронну пошту, або обраний для спілкування з банком месенджер. Отримавши таке повідомлення, клієнт має оперативно зв’язатися з банком.

Часом достатньо зателефонувати або написати службі підтримки, але деякі банки наполягають на особистому візиті клієнта до найближчого відділення банку.

У випадку, якщо у банку викликають питання якісь рухи за рахунком клієнта, він може спробувати пояснити їх зміст представнику банку, хоча не факт, що йому вдасться задовольнити банк.

Якщо йдеться про надходження на рахунок великих сум (або накопичувальним підсумком протягом якогось часу) банк, як правило, запросить документи, що підтверджують легальність походження даних сум. Якщо клієнт має необхідні документи, їх варто надати. Якщо ні — лише закривати рахунки та виводити кошти.

Відомі випадки, коли банк просто приймає подібне рішення про припинення ділових відносин з клієнтом, навіть не поспілкувавшись з ним заздалегідь і не запитуючи у нього якихось пояснень.

Переконати банк у таких випадках, як правило, не вдається. Але обов’язково варто вимагати у банку пояснення причин таких його дій.

Декілька українських банків заклали в Договір комплексного банківського обслуговування фізосіб (ДКБО) комісію, яка стягується з клієнтів у разі розриву ділових відносин з ініціативи банку, у розмірі 30%. Клієнтам, які можуть опинитися в полі зору служби фінансового моніторингу банку, варто пам’ятати про це.

У разі, якщо розрив відносин з банком завдав фінансових (або інших) збитків клієнту, має сенс направити запит до Національного банку України з описом ситуації, що виникла, і проханням втрутитися.

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