Банк Власний Рахунок першим інтегрував чеки з супермаркету у мобільний додаток — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банк Власний Рахунок першим інтегрував чеки з супермаркету у мобільний додаток

Кримінал
50
Клієнти Банку Власний Рахунок з 23 серпня отримали змогу переглядати у мобільному додатку повну інформацію про всі куплені товари у супермаркеті «Сільпо».
  • Для того, щоб перевірити, скільки коштував той чи інший продукт, потрібно у розділі «історія покупок» обрати транзакцію у супермаркеті, а далі натиснути «переглянути чек».
  • Окрім інформації про покупку, гості також зможуть перевірити кількість нарахованих балів у програмі «Власний Рахунок», дивитися суму отриманих знижок та актуальне передбачення від «Сільпо».
Що це дасть? Завдяки цьому, клієнти Банку Власний Рахунок зможуть зручно контролювати свої покупки та бюджет, адже електронні чеки зберігаються у додатку. Окрім того, електронні чеки — це ще й перший крок для того, щоб відмовитися від паперових, тобто персональний внесок кожного у збереження екології.
У найближчому майбутньому Банк Власний Рахунок планує зробити також деталізовану аналітику покупок з інших онлайн-магазинів.
Нагадаємо, Банк Власний Рахунок — це необанк без відділень та частина екосистеми «Сільпо». За майже рік роботи клієнтами банку стали понад 100 тисяч українців.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.