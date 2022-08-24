Банк Власний Рахунок першим інтегрував чеки з супермаркету у мобільний додаток — Finance.ua

Банк Власний Рахунок першим інтегрував чеки з супермаркету у мобільний додаток Сьогодні 18:10 — Кримінал

Клієнти Банку Власний Рахунок з 23 серпня отримали змогу переглядати у мобільному додатку повну інформацію про всі куплені товари у супермаркеті «Сільпо».

Для того, щоб перевірити, скільки коштував той чи інший продукт, потрібно у розділі «історія покупок» обрати транзакцію у супермаркеті, а далі натиснути «переглянути чек».

потрібно у розділі «історія покупок» обрати транзакцію у супермаркеті, а далі натиснути «переглянути чек». Окрім інформації про покупку, гості також зможуть перевірити кількість нарахованих балів у програмі «Власний Рахунок», дивитися суму отриманих знижок та актуальне передбачення від «Сільпо».



Що це дасть? Завдяки цьому, клієнти Банку Власний Рахунок зможуть зручно контролювати свої покупки та бюджет, адже електронні чеки зберігаються у додатку. Окрім того, електронні чеки — це ще й перший крок для того, щоб відмовитися від паперових, тобто персональний внесок кожного у збереження екології.

У найближчому майбутньому Банк Власний Рахунок планує зробити також деталізовану аналітику покупок з інших онлайн-магазинів.

Нагадаємо, Банк Власний Рахунок — це необанк без відділень та частина екосистеми «Сільпо». За майже рік роботи клієнтами банку стали понад 100 тисяч українців.

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