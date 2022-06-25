Банк Ради Європи надав кредит 450 млн євро Польщі для допомоги з українськими біженцями — Finance.ua

Банк Ради Європи надав кредит 450 млн євро Польщі для допомоги з українськими біженцями 25.06.2022, 11:32 — Світ

Банк Ради Європи надав кредит 450 млн євро Польщі для допомоги з українськими біженцями

Польща отримає кредит у розмірі 450 млн євро від Банку розвитку Ради Європи. Кредит видано, щоб допомогти Польщі впоратися з напливом біженців із України.

Близько 4,3 млн біженців виїхали до Польщі з початку війни у лютому, при цьому польський уряд надав безкоштовне житло, освіту, можливості працевлаштування, а також соціальну та медичну допомогу, пише Sky News

Багато біженців переїхали до інших країн, а дехто повернувся до України, але, за оцінками, половина з них все ще залишається в Польщі.

Банк Ради Європи, що базується в Парижі, був заснований у 1956 році та фінансує проекти із соціальною місією.

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Тим часом під час саміту Євросоюзу у п’ятницю в Брюсселі прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що блок «надто повільно» виплачує Польщі компенсацію за військову допомогу, яку Варшава надала Україні.

Моравецький сказав, що він упевнений, що гроші надійдуть, і що між Польщею та Єврокомісією немає розбіжностей щодо поточного фінансування ситуації з біженцями.

"Поляки допомагають Україні, тому що Україна також бореться за Польщу... за мир та безпеку у всій Європі. Вони з їхнього боку платять кров"ю, ми з нашого боку надаємо допомогу на знак солідарності", — сказав Моравецький.

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