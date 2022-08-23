Банк "Авангард" достроково погасив кредити рефінансування НБУ — Finance.ua

Банк "Авангард" достроково погасив кредити рефінансування НБУ
Банк «Авангард», який входить до групи компаній ICU, 19 серпня достроково погасив 200 млн грн рефінансування Національного банку України (НБУ) із плановим терміном погашення 5 червня 2026 року.
Як повідомила пресслужба фінустанови у вівторок, зазначені 200 млн грн стали останнім траншем із низки траншів із погашення кредитів рефінансування перед НБУ, таким чином банк погасив заборгованість перед центробанком у повному обсязі.
За даними банку, станом на 1 серпня 2022 року його активи становили 3,5 млрд грн, а чистий прибуток — 2,81 млн грн.
Власний капітал банку, як вказується у релізі, дорівнює 219 млн грн, статутний капітал — 200 млн грн, а регулятивний — 265,2 млн грн.«Авангард» також зазначив, що основна складова його активів — ОВДП та депозитні сертифікати НБУ, які мають державну гарантію повернення, а також кошти на кореспондентських рахунках у надійних банках.
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