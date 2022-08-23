Банк "Авангард" достроково погасив кредити рефінансування НБУ — Finance.ua

Банк "Авангард" достроково погасив кредити рефінансування НБУ Вчора 16:44 — Фондовий ринок

Банк «Авангард», який входить до групи компаній ICU, 19 серпня достроково погасив 200 млн грн рефінансування Національного банку України (НБУ) із плановим терміном погашення 5 червня 2026 року.

Як повідомила пресслужба фінустанови у вівторок, зазначені 200 млн грн стали останнім траншем із низки траншів із погашення кредитів рефінансування перед НБУ, таким чином банк погасив заборгованість перед центробанком у повному обсязі.

За даними банку, станом на 1 серпня 2022 року його активи становили 3,5 млрд грн, а чистий прибуток — 2,81 млн грн.

Власний капітал банку, як вказується у релізі, дорівнює 219 млн грн, статутний капітал — 200 млн грн, а регулятивний — 265,2 млн грн.«Авангард» також зазначив, що основна складова його активів — ОВДП та депозитні сертифікати НБУ, які мають державну гарантію повернення, а також кошти на кореспондентських рахунках у надійних банках.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.