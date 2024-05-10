Банк Англії зберіг ставку на рівні 5,25% — Finance.ua

Банк Англії зберіг ставку на рівні 5,25% Сьогодні 10:44 — Кредит&Депозит

Банк Англії зберіг ставку на рівні 5,25%

Комітет з монетарної політики (КМП) Банку Англії на засіданні 8 травня проголосував за збереження базової ставки на рівні 5,25%.

Про це йдеться у заяві регулятора.

Комітет проголосував 7−2 на користь цього рішення. Два члени Комітету висловилися за зниження облікової ставки до 5%.

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У Комітеті зазначили, що ключові індикатори стійкості інфляції «залишаються підвищеними», особливо на тлі геополітичних проблем.

У березні інфляція в країні сповільнилася до 3,2% у річному вимірі з 3,4% у лютому. Це мінімум із вересня 2021 року, але вище за цільовий рівень у 2%. Згідно з прогнозами регулятора, показник становитиме 1,9% через два роки.

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При цьому економісти очікують зниження процентної ставки влітку — найімовірніше, на 25 б.п. у серпні. Частина експертів припускає, що це може статися вже в червні. Не виключено також, що до кінця року загальне зниження може становити 50 б.п.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня 2024 року.

Семеро членів Комітету з монетарної політики Нацбанку очікують зниження облікової ставки до 13% на кінець року, при цьому четверо припускають зниження до 11,5−12%.

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