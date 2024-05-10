Банк Англії зберіг ставку на рівні 5,25% — Finance.ua
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Банк Англії зберіг ставку на рівні 5,25%

Кредит&Депозит
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Банк Англії зберіг ставку на рівні 5,25%
Банк Англії зберіг ставку на рівні 5,25%
Комітет з монетарної політики (КМП) Банку Англії на засіданні 8 травня проголосував за збереження базової ставки на рівні 5,25%.
Про це йдеться у заяві регулятора.
Комітет проголосував 7−2 на користь цього рішення. Два члени Комітету висловилися за зниження облікової ставки до 5%.
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У Комітеті зазначили, що ключові індикатори стійкості інфляції «залишаються підвищеними», особливо на тлі геополітичних проблем.
У березні інфляція в країні сповільнилася до 3,2% у річному вимірі з 3,4% у лютому. Це мінімум із вересня 2021 року, але вище за цільовий рівень у 2%. Згідно з прогнозами регулятора, показник становитиме 1,9% через два роки.
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При цьому економісти очікують зниження процентної ставки влітку — найімовірніше, на 25 б.п. у серпні. Частина експертів припускає, що це може статися вже в червні. Не виключено також, що до кінця року загальне зниження може становити 50 б.п.
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня 2024 року.
Семеро членів Комітету з монетарної політики Нацбанку очікують зниження облікової ставки до 13% на кінець року, при цьому четверо припускають зниження до 11,5−12%.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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