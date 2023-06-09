Банду з Хмельницького судитимуть за вимагання грошей в підприємців з ринку — Finance.ua
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Банду з Хмельницького судитимуть за вимагання грошей в підприємців з ринку

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У Хмельницькому судитимуть чотирьох чоловіків, які займались вимаганням грошей з підприємців на ринку. Зловмисники залякували потерпілих, погрожували та нищили товар. Затримали їх у лютому цього року, наразі ж розслідування справи вже завершене.
Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, банду організував 32-річний чоловік. До її діяльності залучив ще трьох знайомих по спорту, віком від 20 до 30 років. Обвинувачені вивчали фінансові можливості та зв’язки потерпілих, а згодом переходили до погроз фізичною розправою та пошкодження особистого майна.
«У ході проведення заходів задокументовано факт вимагання 8 тис. доларів у батька та сина, які займаються підприємницькою діяльністю. Потерпілі змушені були віддати 500 доларів, а решту мали надати згодом», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
Zaxid.net
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