Баланс між кар'єрою, інвестиціями та материнством — на Female Freedom Forum 2026
Четвертий український благодійний жіночий форум відбудеться 28 березня 2026 року в Києві, щоб об’єднати на одній сцені лідерок думок, фінансових експерток і провідних інфлюенсерок. Організатор заходу — навчальний центр «Біржовий університет».
Female Freedom Forum 2026 — це платформа, де лідерки бізнесу, інвесторки та підприємиці відкрито діляться реальними кейсами, цифрами й стратегіями зростання. Тут ви отримаєте практичні інструменти, переймете безцінний досвід і станете частиною ком’юніті, яке надихає діяти, масштабуватися та сміливо змінювати своє життя.
Серед спікерок: журналістка, авторка YouTube-каналу «RAMINA» Раміна Есхакзай; сертифікована інвестиційна та страхова брокерка Софія Фединяк; авторка YouTube-проєкту про українські бренди та співзасновниця шоу «ебаут» Наті Гресько; медіатренерка й авторка #ProГолос Дар’я Мос; експертка з фінансової грамотності та інвестицій Юлія Баніт та інші.
На форумі ви дізнаєтесь:
- Як жінці в умовах нестабільності мати пасивний дохід у 2026 році
- Що таке економічне насильство і де межа між турботою та контролем
- Чому материнство — не пауза, а ваш буст на шляху до цілі
- Як сьогодні побудувати успішний бізнес та розвивати бренд
- Що зробити, щоб перетворити голос на інструмент впливу та досягнення цілей
Крім цього, на вас чекає натхненна Q&A сесія з хедлайнеркою форуму — Раміною Есхакзай.
Ведуча заходу — Тетяна Гончарова, журналістка, тренерка з публічних виступів та ведуча телеканалу «Рада».
Партнери форуму:
- Apartel Resorts — компанія, що будує найбільшу мережу апарт готелів в Україні;
- Kontour massage — студія масажу обличчя та острівець природної краси в серці Києва, де майстерні руки повертають обличчю втрачені лінії молодості.
Вартість квитка ㅡ донат від 700 грн. Всі зібрані кошти перерахують на допомогу військовим на фронті.
Забронювати місце для участі в конференції можете за посиланням.
Місце проведення заходу: готель «Прем'єр Палац», місто Київ
Адреса: бул. Т. Шевченка/вул. Є. Чикаленка, 5−7/29
Дата: 28.03.2026
Час початку: 11:00
Також за темою
Втрата роботи через війну: у «Дії» відкрили подачу заяв до Міжнародного реєстру збитків
Експорт залізної руди скоротився на 40,9% порівняно з аналогічним періодом 2025 року
🔥 Баланс між кар’єрою, інвестиціями та материнством — на Female Freedom Forum 2026
МВФ дав Україні дедлайн для підвищення податків
Коли Словаччина не надаватиме аварійну допомогу в енергетиці України: що зміниться
Ринок пального: яка ситуація наразі та чого чекати