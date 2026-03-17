🔥 Баланс між кар’єрою, інвестиціями та материнством — на Female Freedom Forum 2026 Сьогодні 11:10

🔥 Баланс між кар’єрою, інвестиціями та материнством — на Female Freedom Forum 2026

Четвертий український благодійний жіночий форум відбудеться 28 березня 2026 року в Києві, щоб об’єднати на одній сцені лідерок думок, фінансових експерток і провідних інфлюенсерок. Організатор заходу — навчальний центр «Біржовий університет».

Female Freedom Forum 2026 — це платформа, де лідерки бізнесу, інвесторки та підприємиці відкрито діляться реальними кейсами, цифрами й стратегіями зростання. Тут ви отримаєте практичні інструменти, переймете безцінний досвід і станете частиною ком’юніті, яке надихає діяти, масштабуватися та сміливо змінювати своє життя.

Серед спікерок: журналістка, авторка YouTube-каналу «RAMINA» Раміна Есхакзай; сертифікована інвестиційна та страхова брокерка Софія Фединяк; авторка YouTube-проєкту про українські бренди та співзасновниця шоу «ебаут» Наті Гресько; медіатренерка й авторка #ProГолос Дар’я Мос; експертка з фінансової грамотності та інвестицій Юлія Баніт та інші.

На форумі ви дізнаєтесь:

Як жінці в умовах нестабільності мати пасивний дохід у 2026 році

Що таке економічне насильство і де межа між турботою та контролем

Чому материнство — не пауза, а ваш буст на шляху до цілі

Як сьогодні побудувати успішний бізнес та розвивати бренд

Що зробити, щоб перетворити голос на інструмент впливу та досягнення цілей

Крім цього, на вас чекає натхненна Q&A сесія з хедлайнеркою форуму — Раміною Есхакзай.

Ведуча заходу — Тетяна Гончарова, журналістка, тренерка з публічних виступів та ведуча телеканалу «Рада».

Партнери форуму:

Apartel Resorts — компанія, що будує найбільшу мережу апарт готелів в Україні;

— студія масажу обличчя та острівець природної краси в серці Києва, де майстерні руки повертають обличчю втрачені лінії молодості.

Вартість квитка ㅡ донат від 700 грн. Всі зібрані кошти перерахують на допомогу військовим на фронті.

Забронювати місце для участі в конференції можете за посиланням.

Кількість місць обмежена!

Місце проведення заходу: готель «Прем'єр Палац», місто Київ

Адреса: бул. Т. Шевченка/вул. Є. Чикаленка, 5−7/29

Дата: 28.03.2026

Час початку: 11:00

