Бакалаврат, магістратура й докторантура по-новому: що змінилось у вступі 2024 — Finance.ua

Бакалаврат, магістратура й докторантура по-новому: що змінилось у вступі 2024 Сьогодні 17:46

Бакалаврат, магістратура й докторантура по-новому: що змінилось у вступі 2024

Міністерство освіти і науки України розповіло про оновлення Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році.

Зміни повʼязано із наявною воєнно-політичною ситуацією в країні. Також вони враховують основні аспекти щодо іспитів, які необхідні для підтвердження високого рівня знань, компетентностей та навичок вступників.

Серед основних нововведень:

Збільшено підтримку закладів вищої освіти, які розташовані у прифронтових та прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнту. Регіональний коефіцієнт — це коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник / вступниця обирає ЗВО, розташований у певному регіоні. ЗВО поблизу зони бойових дій та постраждалих від російської агресії територій матимуть особливий регіональний коефіцієнт: 1,07 — у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях; 1,04 — у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області; 1,00 — інші.

Для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра (для другої вищої освіти) вступ може відбуватися без ЄВІ та ЄФВВ, а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це стосується освітніх програм всіх спеціальностей крім 081 «Право» і 293 «Міжнародне право»

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва умовою допуску є успішне складання ЄВІ в 2024 році з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів. Альтернативним допуском може бути ЄВІ у 2023 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру в 2024 році.

Спеціальні умови для вступу на магістратуру

Крім цього, студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру. Ці умови надають студентам, які:

Зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території. Проживають в населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії. Проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.

отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру, якщо вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, визначеними в За таких умов вони можутьякщо вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, визначеними в Переліку спеціальностей, що користуються особливою підтримкою

Якщо в закладі вищої освіти немає магістерської програми за спеціальністю, студенти можуть подати документи до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) закладу вищої освіти або закладу вищої освіти в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

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