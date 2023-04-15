Багатії виїжджають з Норвегії на тлі підвищення податку на багатство — Finance.ua

Багатії виїжджають з Норвегії на тлі підвищення податку на багатство Вчора 10:24 — Особисті фінанси

Багатії виїжджають з Норвегії на тлі підвищення податку на багатство

Рекордна кількість надбагатих жителів Норвегії залишають країну після того, як лівоцентристський уряд підвищив податок на багатство до 1,1%.

Згідно з дослідженням газети Dagens Naeringsliv, у 2022 році Норвегію залишили понад 30 норвезьких мільярдерів і мультимільйонерів, що є більшим показником, ніж за попередні 13 років загалом.

Очікується, що ще більше надбагатих людей виїдуть з Норвегії цього року через підвищення податку на багатство в листопаді, що коштуватиме державі десятки мільйонів недоотриманих податкових надходжень.

Велика кількість норвезьких багатіїв виїхала до Швейцарії, де податки набагато нижчі. Серед них мільярдер-рибалка К’єлль Інге Рьокке, який став промисловим магнатом.

64-річний Рьокке, який є четвертим найбагатшим норвежцем зі статками приблизно в 19,6 млрд норвезьких крон, переїхав до швейцарського кантону Лугано.

Його переїзд коштуватиме Норвегії близько 175 млн норвезьких крон втрачених податкових надходжень на рік. Минулого року Рьокке був особою з найвищим рівнем оподаткування в країні. За підрахунками Dagens Næringsliv, з 2008 року він заплатив близько 1,5 млрд норвезьких крон податків.

Переїзд Рьокке до Швейцарії відбувся після відносно невеликого підвищення податків, спрямованого на надбагатих людей країни, які сплачують податок на багатство як на місцевому, так і на державному рівні. Це включає муніципальний податок у розмірі 0,7% на активи, що перевищують 1,7 млн норвезьких крон для фізичних осіб або 3,4 млн норвезьких крон для сімейних пар.

Існує також державний податок на багатство у розмірі 0,3% на активи понад 1,7 млн норвезьких крон. У листопаді уряд підвищив державну ставку до 0,4% на активи понад 20 млн норвезьких крон для фізичних осіб та 40 млн норвезьких крон для сімейних пар, довівши максимальну ставку податку на багатство до 1,1%.

Почесний професор Норвезької бізнес-школи Оле Г’ємс-Онстад порівняв ситуацію, що склалася, із Brexit.

«У Норвегії немає великої традиції завдавати собі шкоди, і потік підприємців, які виїжджають за кордон, став для нас чимось на кшталт шоку. Деякі політики, як ви знаєте, звинувачують у цьому заможних людей, але я думаю, що багатьом простим людям просто не подобається, що наші найкращі інвестори виїжджають», — сказав він.

Торд Велланд Колстад, який інвестує у роздрібну торгівлю та лососеві ферми з власним капіталом у 1,5 мільярда норвезьких крон, переїхав до швейцарського Люцерна.

«Це не те, чого я хотів, але посилення податкових правил нинішнім урядом означає, що у мене, як у засновника і відповідального власника, немає вибору», — сказав він.

Державний секретар у міністерстві фінансів Норвегії Ерленд Грімстад висловив сподівання, що заможні норвежці повернуться «з часом».

«Норвезька модель полягає в тому, що кожен повинен робити внесок відповідно до своїх здібностей, і тому ті, хто має більшу можливість платити податки, повинні платити трохи більше», — зазначив він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.