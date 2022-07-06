Багате оснащення та гібридна установка: Huawei презентував флагманський кросовер (фото) — Finance.ua

Багате оснащення та гібридна установка: Huawei презентував флагманський кросовер (фото) Вчора 00:37 — Технології&Авто

Багате оснащення та гібридна установка: Huawei презентував флагманський кросовер (фото)

У Китаї презентували новий Huawei AITO M7. Гібридний кросовер вже доступний для замовлення онлайн. Усього за 4 години було продано 20 000 цих автомобілів за ціною від 319 800 до 379 800 юанів ($47 800 — 56 700). Про це повідомляє офіційний сайт Huawei AITO.

Як і всі автомобілі сімейства AITO, М7 був розроблений спільно компаніями Huawei та Seres. Абревіатура AITO розшифровується як Adding Intelligence to Auto («Додавання інтелекту в авто»). Поки що М7 продається в Китаї, але наступного року стартує його експорт до інших країн.

Новий AITO M7 вирізняється стриманим дизайном з високим капотом та широкою решіткою радіатора. Це найбільший автомобіль від Huawei, і він став флагманом у модельному ряду.

Габарити Huawei AITO M7 2022:

Довжина — 5020 мм

Ширина — 1945 мм

Висота — 1775 мм

Колісна база — 2820 мм

Кросовер є шестимісним, причому сидіння перших двох рядів отримали підігрів, вентиляцію та масаж. Мультимедійну систему з великим 15,6-дюймовим дисплеєм та 1000-ватну акустику, природно, розробляли фахівці Huawei. Також комплектація включає оздоблення шкірою, віртуальну панель приладів та електропривод передніх крісел.

Електромотори для AITO M7 у Huawei також створювали самотужки. У базовій задньопривідній версії стоїть один 272-сильний мотор, а в топовому повнопривідному варіанті їх два, загальною потужністю 449 к. с. Розгін до 100 км/год займає 7,8 та 4,8 с відповідно.

Акумуляторна батарея ємністю 40 кВт∙год забезпечує запас ходу на електротязі 195 км у одномоторній версії та 165 км — у двомоторній.

Бензинова 1,5-літрова четвірка Seres на 125 к. с. не крутить колеса, лише виконує роль генератора — виробляє електроенергію. Витрата пального в гібридному режимі становить 6,9 л/100 км для задньопривідної версії та 7,5 л/100 км — у повнопривідній. Бака бензину вистачить на 1000–1100 км.

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