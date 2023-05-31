Бабуся "подарувала" дружині начальника поліції Річкового порту Києва 7 млн гривень, — НАЗК — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бабуся "подарувала" дружині начальника поліції Річкового порту Києва 7 млн гривень, — НАЗК

Кримінал
76
Бабуся "подарувала" дружині начальника поліції Річкового порту Києва 7 млн гривень, — НАЗК
Бабуся "подарувала" дружині начальника поліції Річкового порту Києва 7 млн гривень, — НАЗК
«Пощастило» дружині начальника відділу поліції Річкового порту Київ. У поданій декларації правоохоронець зазначив, що його дружина отримала в подарунок від бабусі 7 млн грн. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
Однак, проведений НАЗК моніторинг способу життя поліцейського встановив, що в бабусі не було таких коштів, які вона могла б подарувати онуці.
Національне агентство направило до САП матеріали для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави.
Також НАЗК встановило, що колишній голова однієї зі столичних райдержадміністрацій задекларував, що його дружина купила автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 за 3 млн грн.
Читайте також
Ексчиновник пояснив, що майно було придбане за кошти, зароблені ним і дружиною упродовж 2020−2021 років.
Грошові активи сім'ї у 2021 році зросли на більш, як 1,5 млн грн у порівнянні з попереднім роком, про що свідчать відомості з декларацій службовця за вказані роки.
Крім того, подружжя упродовж 2021 року витратило 1,7 млн грн на побутові потреби.

Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

Все вищезазначене свідчить, що вони не мали коштів на придбання зазначених об'єктів нерухомого та рухомого майна.
Національне агентство направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) матеріали щодо звернення до суду з позовом про визнання активів на 5,64 млн грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.