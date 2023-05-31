Бабуся "подарувала" дружині начальника поліції Річкового порту Києва 7 млн гривень, — НАЗК — Finance.ua

Бабуся "подарувала" дружині начальника поліції Річкового порту Києва 7 млн гривень, — НАЗК Сьогодні 13:32 — Кримінал

Бабуся "подарувала" дружині начальника поліції Річкового порту Києва 7 млн гривень, — НАЗК

«Пощастило» дружині начальника відділу поліції Річкового порту Київ. У поданій декларації правоохоронець зазначив, що його дружина отримала в подарунок від бабусі 7 млн грн. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Однак, проведений НАЗК моніторинг способу життя поліцейського встановив, що в бабусі не було таких коштів, які вона могла б подарувати онуці.

Національне агентство направило до САП матеріали для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави.

Також НАЗК встановило, що колишній голова однієї зі столичних райдержадміністрацій задекларував, що його дружина купила автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 за 3 млн грн.

Ексчиновник пояснив, що майно було придбане за кошти, зароблені ним і дружиною упродовж 2020−2021 років.

Грошові активи сім'ї у 2021 році зросли на більш, як 1,5 млн грн у порівнянні з попереднім роком, про що свідчать відомості з декларацій службовця за вказані роки.

Крім того, подружжя упродовж 2021 року витратило 1,7 млн грн на побутові потреби.

Все вищезазначене свідчить, що вони не мали коштів на придбання зазначених об'єктів нерухомого та рухомого майна.

Національне агентство направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) матеріали щодо звернення до суду з позовом про визнання активів на 5,64 млн грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

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