АЗС зберегли ціни на всі види пального — Finance.ua

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АЗС зберегли ціни на всі види пального

Енергетика
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У вівторок, 23 січня, порівняно із понеділком, 22 січня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 28,60 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 53,82 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на 54,16 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 54,16 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 53,82 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 28,60 гривні за літр.
Як повідомляли Українськi Новини, у понеділок, 22 січня, порівняно із п’ятницею, 19 січня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки «Євро-95» та дизельне паливо марки «Євро» знизилися на 0,6−0,3% до 28,60−54,16 гривні за літр.
За матеріалами:
УНІАН
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