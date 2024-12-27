Азербайджан та Казахстан скасували авіарейси у низку міст рф після збиття літака — Finance.ua

Азербайджан та Казахстан скасували авіарейси у низку міст рф після збиття літака Сьогодні 14:29

Авіакомпанії Азербайджану та Казахстану скасували рейси до низки міст росії. Причиною цього стала катастрофа з літаком Embraer 190.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA та BBC.

Азербайджанська авіакомпанія Azerbaijan Airlines оголосила, що призупиняє польоти до семи міст росії з 28 грудня.

Рішення ухвалено з урахуванням результатів попереднього розслідування катастрофи літака Embraer 190 та можливих ризиків для польотів. Польоти призупинили на підставі рішення Державного агентства цивільної авіації Азербайджану.

До завершення остаточного розслідування причин катастрофи припиняються польоти з Баку до Мінеральних Вод, Сочі, Волгограда, Уфи, Самари, Грозного та Махачкали.

При цьому авіакомпанія продовжить польоти в москву, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Астрахань, Казань та Новосибірськ.

Казахстанська Qazaq Air також заявила, що до 27 січня 2025 року припиняє авіарейси між Астаною та Єкатеринбургом. Авіакомпанія продовжить польоти до Омська і Новосибірська.

Варто зазначити, що найбільший національний авіаперевізник Ізраїлю El Al на тиждень скасував всі рейси з Тель-Авіва до москви.

Авіакатастрофа у Казахстані

У Казахстані в районі місті Актау 25 грудня розбився пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Він здійснював рейс з Баку до Грозного.

Відомо, що на борту літака перебували 67 осіб, включно з екіпажем. Внаслідок аварії загинули 38 осіб.

Повідомлялося, що причиною катастрофи була російська ракета. ЗМІ та аналітики повідомляють, що у Грозному російська ППО підбила літак. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що літак був збитий російським ЗРК «Панцир С1» на території росії.

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