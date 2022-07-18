Азербайджан постачатиме в ЄС до 20 млрд кубометрів газу на рік: сторони підписали угоду — Finance.ua

Азербайджан постачатиме в ЄС до 20 млрд кубометрів газу на рік: сторони підписали угоду Вчора 19:30 — Енергетика

Азербайджан постачатиме в ЄС до 20 млрд кубометрів газу на рік: сторони підписали угоду

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок підписала в Баку меморандум про стратегічне партнерство в енергетичній галузі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі енергетики містить зобов’язання подвоїти пропускну спроможність Південного газового коридору для постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу до ЄС щорічно до 2027 року.

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Очікується, що Азербайджан уже зараз збільшить поставки природного газу до ЄС з 8,1 мільярда кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 мільярдів кубометрів у 2022 році.

У Меморандумі також зазначено, що ЄС і Азербайджан поділяють прискорений перехід на енергію з відновлюваних джерел та боротьбу зі шкідливими викидами в атмосферу.

Після підписання документа єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон проведе енергетичний діалог міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим для обговорення практичної реалізації згаданих кроків.

Крім того, 19 липня в Брюсселі збереться Рада співробітництва ЄС-Азербайджан, щоб розглянути загальні питання двосторонніх відносин і обговорити потенційні сфери взаємного інтересу для співпраці в майбутньому.

Раніше стало відомо про завершення будівництва інтерконектора Греція-Болгарія. Він дозволяє транспортувати азербайджанський природний газ до Болгарії, а звідти — до решти Європи.

Занепокоєння щодо подальших скорочень поставок російського газу посилилися після початку планового ремонту газопроводу «Північний потік», яким газ надходить до Німеччини.

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Українська правда За матеріалами:

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