Азербайджан постачатиме в ЄС до 20 млрд кубометрів газу на рік: сторони підписали угоду — Finance.ua
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Азербайджан постачатиме в ЄС до 20 млрд кубометрів газу на рік: сторони підписали угоду

Енергетика
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Азербайджан постачатиме в ЄС до 20 млрд кубометрів газу на рік: сторони підписали угоду
Азербайджан постачатиме в ЄС до 20 млрд кубометрів газу на рік: сторони підписали угоду
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок підписала в Баку меморандум про стратегічне партнерство в енергетичній галузі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі енергетики містить зобов’язання подвоїти пропускну спроможність Південного газового коридору для постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу до ЄС щорічно до 2027 року.
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Очікується, що Азербайджан уже зараз збільшить поставки природного газу до ЄС з 8,1 мільярда кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 мільярдів кубометрів у 2022 році.
У Меморандумі також зазначено, що ЄС і Азербайджан поділяють прискорений перехід на енергію з відновлюваних джерел та боротьбу зі шкідливими викидами в атмосферу.
Після підписання документа єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон проведе енергетичний діалог міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим для обговорення практичної реалізації згаданих кроків.
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Крім того, 19 липня в Брюсселі збереться Рада співробітництва ЄС-Азербайджан, щоб розглянути загальні питання двосторонніх відносин і обговорити потенційні сфери взаємного інтересу для співпраці в майбутньому.
Раніше стало відомо про завершення будівництва інтерконектора Греція-Болгарія. Він дозволяє транспортувати азербайджанський природний газ до Болгарії, а звідти — до решти Європи.
Занепокоєння щодо подальших скорочень поставок російського газу посилилися після початку планового ремонту газопроводу «Північний потік», яким газ надходить до Німеччини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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