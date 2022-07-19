Ayaneo презентувала більш компактний аналог Steam Deck — Finance.ua

Ayaneo презентувала більш компактний аналог Steam Deck Вчора 03:04 — Фондовий ринок

Компанія Ayaneo офіційно презентувала портативну консоль на Windows під назвою Air Pro. Модель оснащена гібридним процесором AMD Ryzen 7 5825U або Ryzen 5 5560U. В парі з ним працює 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X. Є слот M.2 для встановлення накопичувача.

У процесорі AMD Ryzen 7 5825U використовується 8 ядер Zen 3 та 8 блоків графіки AMD Vega 8. У Ryzen 5 5560U використовується 6 ядер Zen 3 та графіка Vega 6. За автономність відповідальний акумулятор об’ємом 10050 мАг (у випадку старшої версії), а у молодшій — 7350 мАг. Варто зазначити, що об’єм акумулятора у Steam Deck при цьому складає 19200 мАг, але сама консоль має відчутно більші габарити.

Старт продаж молодшої моделі запланований на серпень, старша модель буде доступною у вересні. Наймолодший варіант доступний за ціною від 549 доларів, а топовий варіант з AMD Ryzen 7 5825U, 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD об’ємом 2 ТБ ціна складає 1399 доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.