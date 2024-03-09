Автовиробник Volkswagen презентував новий позашляховик Polo Robust (фото) — Finance.ua

Автовиробник Volkswagen презентував новий позашляховик Polo Robust (фото)
У лінійку Volkswagen Polo повернули позашляхову модифікацію під назвою Robust.
Подробиці хетчбека розкрили на сайті Volkswagen.
Новий Volkswagen Polo Robust дебютував у Бразилії. Саме в цій країні він спочатку надійде в продаж за ціною в еквіваленті $17 800.
Модель створено на базі початкової бюджетної версії Volkswagen Polo Track. На відміну від попередника VW CrossPolo, він не отримав пластиковий захисний обвіс — лише на решітці радіатора з’явилася гумова накладка. До того ж Polo Robust відрізняється від стандартного хетчбека лише збільшеним кліренсом.
Як опцію для Volkswagen Polo Robust пропонують вінілове оздоблення салону, яке не боїться вологи, а також гумові килимки. Є опція дозамовлення фаркопа. Комплектація включає кондиціонер, ESP й аудіосистему.
Новий Volkswagen Polo Robust пропонують із 1,0-літровим бензиновим двигуном на 84 к. с., який може працювати й на етанолі. Хетчбек пропонують виключно з 5-ступінчастою механічною КПП та переднім приводом. Також авто отримало електронний диференціал XDS, а його підвіску посилили.
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