АвтоВАЗ складе 1800 авто Lada Largus із залишків компонентів на складах — Finance.ua
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АвтоВАЗ складе 1800 авто Lada Largus із залишків компонентів на складах

Фондовий ринок
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Російський автовиробник «АвтоВАЗ» складе обмежену партію автомобілів Lada Largus із компонентів, накопичених на складах.
Про це пише «Інтерфакс» із посиланням на пресреліз компанії.
Зазначається, що планують скласти обмежену партію Lada Largus обсягом не менше 1800 штук з компонентів, накопичених на складах компанії.
«Наразі проводиться зварювання та фарбування кузовів, випуск перших товарних автомобілів очікується наприкінці поточного тижня», — йдеться у пресрелізі.
Про терміни перезапуску регулярного виробництва Lada Largus у компанії обіцяють оголосити додатково.
«АвтоВАЗ» призупинив виробництва на своїх заводах 3 березня, пояснивши це «світовою кризою поставок електронних компонентів, які торкаються всіх виробників у всьому світі». Згодом автовиробник кілька разів продовжував режим простою.
8 червня завод відновив випуск автомобілів — з конвеєра зійшла оновлена Lada Granta Classic 2022 модельного року.
Простій на двох складальних лініях — з випуску автомобілів сімейства Niva та автомобілів на платформі B0 (Lada Largus, Lada Xray та моделі Renault Logan та Renault Sandero) — продовжився.
За матеріалами:
Економічна Правда
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