«АвтоВАЗ» буде скорочувати виробництво через обвал рубля і зменшення обсягів продажів — Finance.ua

«АвтоВАЗ» буде скорочувати виробництво через обвал рубля і зменшення обсягів продажів Вчора 23:52 — Фондовий ринок

У 2025 році «АвтоВАЗ» може скоротити обсяги виробництва автомобілів через значне падіння продажів та девальвацію рубля.

Про це пише forex.ua з посиланням на заяву президента концерну Максима Соколова, яку публікують росЗМІ.

Він зазначив, що вже на початку наступного року компанія перегляне план виробництва, який раніше включав випуск 500 000 автомобілів.

«План у 500 000 автомобілів був затверджений радою директорів на основі ситуації станом на кінець жовтня — початок листопада. Але зараз ситуація стрімко змінюється — на жаль, у негативний бік», — наголосив Соколов.

У листопаді «АвтоВАЗ» продав 39 583 легкових і комерційних автомобілі, що на 7,7% менше порівняно з жовтнем. Майже всі ключові моделі Lada показали спад продажів, окрім Lada Largus. До прикладу:

Lada Granta — падіння на 25,9% (до 14 741 автомобіля);

Lada Vesta — на 10,4% (до 8078 од.);

Lada Niva Legend — на 17,8% (до 4137 од.);

Lada Niva Travel — на 20,7% (до 3815 од.).

«Продажі падають у всіх сегментах, і ми готуємося до складного 2025 року», — додав Соколов.

Він зазначив, що"АвтоВАЗ" опинився у скрутній ситуації через низку причин:

девальвацію рубля наприкінці листопада, коли курс долара на Forex майже досягнув 115 рублів;

недоступність автокредитів через високу ключову ставку Центрального банку РФ (21%);

жорсткіші умови кредитування.

Разом з тим, керівництво компанії заявило, що наразі не планує підвищувати вартість автомобілів Lada. Проте Соколов зауважив, що зростання цін на імпортні комплектуючі через девальвацію рубля може збільшити собівартість виробництва, що зрештою може позначитися на цінах.

Очільник «Ростеху» Сергій Чемезов повідомив, що уряд розробляє заходи підтримки для «АвтоВАЗу» через проблеми з обслуговуванням кредитної заборгованості.

forexclub За матеріалами:

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