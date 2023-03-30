Автопілот та запас ходу 540 км: презентовано флагманський електрокросовер Kia (фото, відео) — Finance.ua
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Автопілот та запас ходу 540 км: презентовано флагманський електрокросовер Kia (фото, відео)

Технології&Авто
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Автопілот та запас ходу 540 км: презентовано флагманський електрокросовер Kia (фото, відео)
Автопілот та запас ходу 540 км: презентовано флагманський електрокросовер Kia (фото, відео)
У Південній Кореї відбулася онлайн-презентація Kia EV9. Великий сімейний електрокросовер найближчим часом покажуть публіці на автосалонах у Сеулі та Нью-Йорку. Він надійде у продаж на батьківщині у другому кварталі цього року, а на глобальний ринок вийде влітку. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Kia.

Дизайн Kia EV9 2023

Електромобіль Kia EV9 розсекретив два тижні тому, тому його дизайн не став сюрпризом. У зовнішньому вигляді переважають грані та кути. Незважаючи на це, у авто непогано опрацьовано аеродинаміку — коефіцієнт лобового опору становить 0,28. У електрокара тоненькі діодні фари та ліхтарі та 19-дюймові литі диски в базовій версії. У варіанті GT-Line колеса 21-дюймові, а дизайн авто дещо агресивніший. Кросовер побудований на платформі E-GMP і за габаритами можна порівняти з Kia Telluride.
Автопілот та запас ходу 540 км: презентовано флагманський електрокросовер Kia (фото, відео)

Розміри Kia EV9 2023:

  • довжина — 5010 мм;
  • ширина — 1980 мм;
  • висота — 1755 мм;
  • колісна база — 3100 мм.

Салон та комплектація Kia EV9 2023

У внутрішній обробці використані екологічно чисті матеріали. На передній панелі встановлені два великі вигнуті дисплеї. Електрокросовер Kia EV9 запропонують у версіях на 6 та 7 місць, причому у шестимісному варіанті крісла другого ряду повертаються.
Автопілот та запас ходу 540 км: презентовано флагманський електрокросовер Kia (фото, відео)
Базова комплектація Kia EV9 2023 включає адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль «сліпих» зон та розпізнавання дорожніх знаків.
Автопілот та запас ходу 540 км: презентовано флагманський електрокросовер Kia (фото, відео)
Серед додаткового обладнання будуть камери замість дзеркал, функція доступу до салону зі смартфона, система автоматичного паркування з дистанційним керуванням та навіть автопілот третього рівня, що дозволяє не тримати руки на кермі. Примітно, що ці опції можна буде активувати дистанційно вже після покупки авто — для цього потрібно оформити спеціальну передплату.

Електрокар Kia EV9, характеристики

Електромобіль Kia EV9 2023 отримає 800-вольтні силові установки. Зі старту кросовер запропонують у трьох варіантах за потужністю.
  • RWD Standard — задній привід, один мотор, 215 к. с., 8,2 с до 100 км/год, батарея на 76,1 кВт∙год;
  • RWD Long Range — задній привід, один мотор, 204 к. с., 9,4 с до 100 км/год, батарея на 99,8 кВт∙год;
  • AWD — повний привід, два мотори, 380 к. с., 6 с до 100 км/год, батарея на 99,8 кВт∙год.
Для топової версії за передплатою можна буде збільшити крутний момент з 600 до 700 Н∙м — це скоротить час розгону до сотні до 5,3 с. Крім того, в 2025 році з’явиться найпотужніший варіант Kia EV9 GT на 585 к. с.
Запас ходу поки оголошений тільки для «дальнобійної» 204-сильної версії — 541 км. Завдяки 800-вольтній архітектурі заряджання батареї у швидкому режимі на 45% займе 15 хвилин. На додачу, передбачена функція двонаправленої зарядки — до авто можна підключати електроустаткування. Точну вартість моделі поки що не назвали, але очікується, що базова версія коштуватиме близько 56 000 доларів, а повнопривідна — приблизно 70 000 доларів.
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