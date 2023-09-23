Автомобілі, які викрадають найрідше: топ-12 моделей (інфографіка) — Finance.ua

Автомобілі, які викрадають найрідше: топ-12 моделей (інфографіка)
Британський Mini Cooper очолив список автомобілів, які найменше цікавлять автовикрадачів. Такого висновку дійшли експерти порталу HotCars.
За статистикою ресурсу, Mini Cooper найменше цікавить автомобільних викрадачів: на 1000 таких автомобілів припадає менше 1 викрадення (0,7).
Друге місце за цим показником займає бюджетний корейський седан Hyundai Elantra, який також дуже рідко стає метою автокрадіїв.
Замикає топ-3 позашляховик Mercury Mariner — всього 0,5 викрадення на 1000 автомобілів. Виходить, що лише один із 2000 екземплярів Mercury Mariner буде викрадений злочинцями.
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