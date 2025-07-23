Автомобілі преміум-класу та елітна нерухомість: СБУ затримала ексчиновника, який розікрав 75 млн грн на тяжкохворих (фото) — Finance.ua

Автомобілі преміум-класу та елітна нерухомість: СБУ затримала ексчиновника, який розікрав 75 млн грн на тяжкохворих (фото) Сьогодні 19:15 — Кримінал

Автомобілі преміум-класу та елітна нерухомість: СБУ затримала ексчиновника, який розікрав 75 млн грн на тяжкохворих (фото)

Служба безпеки України затримала колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації (КМДА), що підозрюється у привласненні бюджетних коштів.

Йдеться про причетність до розкрадання майже 75 мільйонів гривень, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.

Співробітники СБУ викрили перших фігурантів навесні цього року — двох заступників керівника вищого департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника. За матеріалами справи, зловмисники привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які залежать від невиліковних захворювань.

Наразі зібрано доказову базу на ексочільника профільного департаменту КМДА, який перебував на посаді протягом 2022−2025 років і брав участь в організації «схеми».

Під керівництвом чиновників Київської міської держадміністрації уклали договір з підконтрольними компаніями, які мали безкоштовно постачати ліки, продукти харчування та послуги для тяжкохворих громадян.

Замість цього, за матеріалами справи, половину бюджетних коштів фігуранти витратили на оренду та придбання автомобілів преміум-класу та елітної нерухомості.

Щоб приховати оборудку, її організатори оформили відповідне майно нібито для потреб пацієнтів, про що зробили фейкові записи у звітній документації.

Крім того, співробітники СБУ затримали трьох представників столичних фірм, які «відмивали» викрадені гроші під виглядом надання безкоштовних послуг для важких хворих, а готівку віддавали організаторам «схеми».

На підставі нових доказів ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомляється про підозру за ч. 1 ст. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану).В

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмісникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За цією статтею кваліфіковано злочини з боку «тіньового» куратора Департаменту КМДА, який переховується за кордоном.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в містах Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

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