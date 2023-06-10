Автомобілі Kia подорожчали на 60% — Finance.ua
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Автомобілі Kia подорожчали на 60%

Фондовий ринок
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Корейська Kia більше не бюджетний бренд, оскільки разом із продажами сильно зросли й ціни.
Виконавчий директор Kia America Шон Юн каже, що Kia значно змінилась за останні п’ять років і тепер приваблює більше заможних покупців, ніж раніше, що призвело до 60-відсоткового зростання середньої ціни.
«За обсягом роздрібного продажу з 2018 року, без урахування автопарку, ми зросли на 31%, а наша середня ціна операції збільшилася на 60%. Великий стрибок за останні п’ять років», — сказав він.
За його словами, це свого роду гарантія світлого майбутнього марки, тому що раніше купівельна спроможність належала поколінню X, але тепер більше уваги приділяється Y та Z.
На позашляховики та кросовери бренду нині припадає 80% попиту, але, за словами Юна, Kia ще не реалізувала потенціал продажу таких моделей, як Sportage, Seltos та Telluride. Якщо продаж цих моделей зросте, частка ринку Kia теж збільшиться.
Нагадаємо, на українському ринку Kia представлена такими моделями, як Sportage, Ceed та Ceed SW.
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За матеріалами:
MMR
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