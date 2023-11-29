Автомобілі Ford отримають інноваційні 3D-принтери у своїх багажниках (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Автомобілі Ford отримають інноваційні 3D-принтери у своїх багажниках (фото)

Технології&Авто
277
Автомобілі Ford отримають інноваційні 3D-принтери у своїх багажниках (фото)
Автомобілі Ford отримають інноваційні 3D-принтери у своїх багажниках (фото)
Ford подав заявку на новий патент чергової незвичайної технології. Цього разу автовиробник планує оснастити пікапи 3D-принтерами. Про це повідомили на сайті CarBuzz.
У Німецькому відомстві з патентів і товарних знаків виявлено заявку на реєстрацію технології 3D-принтерів для автомобілів. Їх можуть запропонувати як додаткові аксесуари для пікапів Ford.
Читайте також
Цей пристрій працюватиме в парі з роботизованою рукою. Завдяки цьому 3D-принтери можна буде використовувати на будівельних майданчиках для створення необхідних компонентів.
Автомобілі Ford отримають інноваційні 3D-принтери у своїх багажниках (фото)
У патенті передбачена робота через Bluetooth або Wi-Fi. Користувач може керувати 3D-принтером за допомогою свого смартфона.
Автомобілі Ford отримають інноваційні 3D-принтери у своїх багажниках (фото)
Також у патенті згадується застосування штучного інтелекту. Він використовуватиме вбудовані камери та датчики для аналізу оточення.
Така технологія може застосовуватися для прибирання вулиць або ремонту доріг. Надруковані на 3D-принтері компоненти допоможуть швидко виконати всю необхідну роботу.
Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

КАСКО дешевше, ніж у страховій

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.