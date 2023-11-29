Автомобілі Ford отримають інноваційні 3D-принтери у своїх багажниках (фото) — Finance.ua

Автомобілі Ford отримають інноваційні 3D-принтери у своїх багажниках (фото) Вчора 00:26 — Технології&Авто

Автомобілі Ford отримають інноваційні 3D-принтери у своїх багажниках (фото)

Ford подав заявку на новий патент чергової незвичайної технології. Цього разу автовиробник планує оснастити пікапи 3D-принтерами. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

У Німецькому відомстві з патентів і товарних знаків виявлено заявку на реєстрацію технології 3D-принтерів для автомобілів. Їх можуть запропонувати як додаткові аксесуари для пікапів Ford.

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Цей пристрій працюватиме в парі з роботизованою рукою. Завдяки цьому 3D-принтери можна буде використовувати на будівельних майданчиках для створення необхідних компонентів.

У патенті передбачена робота через Bluetooth або Wi-Fi. Користувач може керувати 3D-принтером за допомогою свого смартфона.

Також у патенті згадується застосування штучного інтелекту. Він використовуватиме вбудовані камери та датчики для аналізу оточення.

Така технологія може застосовуватися для прибирання вулиць або ремонту доріг. Надруковані на 3D-принтері компоненти допоможуть швидко виконати всю необхідну роботу.

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