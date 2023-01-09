Автоконцерн Ford пішов із росії — Finance.ua

Автоконцерн Ford пішов із росії Сьогодні 20:21 — Фондовий ринок

Автоконцерн Ford пішов із росії

Американський автоконцерн Ford вийшов із капіталу спільного підприємства з російською автомобілебудівною групою «Соллерс» з випуску легких комерційних вантажівок Ford Transit.

Про це повідомляє « Интерфакс ».

Факт закриття операції з виходу Ford із російського СП підтвердили в «Соллерсі», не уточнивши подробиць.

Ford оголосив про рішення продати за номінальною вартістю неконтролюючу частку (49%) у російському СП наприкінці жовтня. Умови угоди передбачають опціон на зворотний викуп частки протягом 5 років.

СП «Соллерс Форд» із середини 2019 року випускало лише легкі комерційні вантажівки Ford Transit у різних модифікаціях, виробництво яких зупинилося на початку березня 2022 року. До цього американський концерн уже пішов із російського ринку легкових автомобілів.

LCV Ford Transit були драйвером зростання продажів групи «Соллерс» і мали високий попит. За даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), за 2021 рік продажі Ford Transit в росії зросли в 1,5 рази до 20,8 тисяч одиниць.

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