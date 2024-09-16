Автоцивілка в країнах Євросоюзу: всі деталі — Finance.ua

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Автоцивілка в країнах Євросоюзу: всі деталі

Особисті фінанси
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Автоцивілка в країнах Євросоюзу: всі деталі
Автоцивілка в країнах Євросоюзу: всі деталі
Загальна картина в Євросоюзі буде приблизно однакова — страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів перед третіми особами у країнах ЄС є обов’язковою, а його відсутність карається законом.
Більш детально — в нашій статті:

Як працює автоцивілка в країнах Євросоюзу

Для всіх країн Європи характерним є диференційований підхід до страхування: наприклад, у Польщі, Хорватії, Словенії, Німеччині тощо максимальне страхове покриття є лімітним і не перевищує певних сум, що не завжди покриває збитки постраждалим.
А ви готові до будь-яких пригод на дорозі? З автоцивілкою — так! Достатньо обрати оптимальний варіант на Finance.ua.
У Словаччині, Чехії, Угорщині, Франції та багатьох інших країнах верхньої межі немає, що покриває будь-які збитки постраждалих, навіть у сотні мільйонів євро.
Також у всій Європі страхування покриває збитки, завдані пасажирам, зокрема членам родини застрахованого. Однак їхні суми дуже різняться від, наприклад, 30 тис. євро в Іспанії до 30 млн євро у Швеції.
У багатьох європейських країнах (наприклад, у Бельгії, Іспанії та Фінляндії) немає спеціальних вимог щодо визначення відповідальності водія, вона автоматично визначається статтями Кримінального кодексу та базується на принципі вини, яка має бути доведена позивачем.
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У інших країнах — Італії, Австрії, Данії, Франції, Греції, Норвегії, Швеції тощо — ухвалено спеціальну норму, яка звільняє потерпілого від необхідності доводити провину водія.
Майже скрізь у Європі застрахована особа має якнайшвидше заявити про ДТП своєму страховику. Претензію необхідно подати протягом 3 днів в Італії, 5 днів у Франції, 7 днів в Іспанії та 8 днів у Бельгії.
Страховик обов’язкової цивільноправової відповідальності зобов’язаний зробити пропозицію про відшкодування збитків або попередню виплату збитків потерпілим протягом трьох місяців після дорожньо-транспортної пригоди.
Загалом же, як бачимо, є різниця в деталях: ціна поліса, страхове покриття, час виплати компенсації, процедура, покарання за його відсутність тощо.
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Однак загальне правило діє для всіх — наявність автоцивілки є обов’язковою, а її відсутність карається законом. Втім, найбільше покарання тут і так очевидне, і воно діє не лише для Євросоюзу, а й для всіх цивілізованих країн: у разі завдання шкоди здоров’ю чи майну, винуватець буде покривати ці збитки зі своєї власної кишені.
В Україні ці суми не такі захмарні, як у Європі, де інколи йдеться про десятки або й сотні мільйонів євро. Тому й висновок очевидний — краще витратити кілька сотень гривень чи євро на поліс автоцивілки, чим потім потрапити у боргову яму на все життя.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні оновили механізм страхування поїздки автомобільним та міським електричним транспортом. Відтепер перевізник страхує свою відповідальність за шкоду, заподіяну пасажиру, багажу та вантажу, укладаючи зі страховою компанією відповідний договір страхування без залучення до цих відносин пасажира.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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