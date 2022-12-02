Автобуси далекого прямування стануть повністю безкоштовними в Іспанії: маршрути — Finance.ua

Автобуси далекого прямування стануть повністю безкоштовними в Іспанії: маршрути Сьогодні 06:49 — Світ

Автобуси далекого прямування стануть повністю безкоштовними в Іспанії: маршрути

Подорожувати Іспанією стане ще доступніше. Державні автобуси перевозитимуть пасажирів абсолютно безоплатно.

Про це повідомив іспанський міністр транспорту та мобільності Ракель Санчес, пише La Vanguardia

Відтак, автобуси, які курсують на далекі відстані, будуть безкоштовними з 1 січня 2023 року та до 31 грудня 2023 року. Це поширюється на громадський транспорт, що входить до мережі державних концесій.

Навіщо це? За словами міністра, іспанці стали часто користуватися особистим транспортом, що негативно впливає на екологічну ситуацію в країні. Тож урядова ініціатива з безквитковим проїздом в автобусах спрямована на зниження викидів парникових газів та збереження сімейних заощаджень.

Які автобуси стануть безкоштовними в Іспанії у 2023 році

Уеска — Леріда

Барселона — Уеска

Мадрид — Саламанка — Віґо

Уеска — Україна

Мадрид — Фуенте-дель-Арко — Монестеріо — Бадалона

Мадрид — Міахадас — Дон-Беніто

Мадрид — Хараїс-де-ла-Вера

Мадрид — Саорехас

Мадрид — Касас-Ібаньєс — Las Lagunas de Ruidera

Мадрид — П’єдрабуена — Касас-Ібаньєс — Las Lagunas de Ruidera

Мадрид — Хаен

Логроньйо — Сорія — Мадрид

Мадрид — Толедо

Мурсія — Севілья

Мурсія — Валенсія

Мадрид — Аліканте

Бургос — Поса-де-ла-Саль — Фріас — Брів’єска

Мадрид — Ґранада — Альмуньєкар

Мадрид — Сарагоса — Барселона

Сантандер — Більбао — Барселона

Аліканте — Мурсія

Саламанка — Леон — Сантандер

Севілья — Малага

Ірун — Мадрид

Сантьяго-де-Компостела — Хіхон — Ірун — Барселона

Мадрид — Леон — Хіхон

Севілья — Саламанка — Ірун

Ферроль — Альхесірас

Мурсія — Альмерія

Мадрид — Ґвадалахара

Сорія — Сарагоса

Мадрид — Альмерія

Альмерія — Картахена

Аліканте — Картахена — Мурсія.

Знайти роботу в Україні та Європі зараз дуже непросто, однак знання іноземної мови може значно спростити пошуки. Тому рекомендуємо скористатися «плюшками» Englishdom.com — онлайн-школи англійської мови нового покоління. А за промокодом PrayForUkraine на вас чекає знижка 15% на всі пакети уроків.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.