Місце для вашої реклами

Авто з салону чи «з рук»: які моделі обирають українці

Toyota RAV-4 у топі серед автомобілів із салону
У першому кварталі 2026 року автопарк України поповнився 15,4 тис. нових та 50,1 тис. вживаних легкових автомобілів. Розповідаємо, які моделі обирали українці.
Як свідчать дані Укравтопрому, українці традиційно активніше купували авто з пробігом, а серед найпопулярніших моделей — кросовери, позашляховики та перевірені часом міські автомобілі.

Які моделі обирали найчастіше

Серед нових легкових авто найбільший попит мали:
  1. Toyota RAV-4 — 1159 авто;
  2. Renault Duster — 1150 авто;
  3. Hyundai Tucson — 636 авто;
  4. Toyota LC Prado — 603 авто;
  5. Skoda Kodiaq — 429 авто.
Лідерами серед вживаних авто, які найчастіше реєстрували в Україні, стали:
  1. Volkswagen Golf — 2448 авто;
  2. Volkswagen Tiguan — 2010 авто;
  3. Audi Q5 — 1886 авто;
  4. Skoda Octavia — 1726 авто;
  5. Nissan Rogue — 1716 авто.
Раніше ми розповідали, що втрата ціни автомобіля залежить не лише від віку, а й від конкретної моделі. Аналітики порталу iSeeCars проаналізували понад 950 тисяч угод із п’ятирічними вживаними авто у США, проданими з березня 2025 до лютого 2026 року, і визначили, які автомобілі найменше знецінюються за 5 років.
Світлана Вишковська
Місце для вашої реклами
