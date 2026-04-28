Авто з салону чи «з рук»: які моделі обирають українці Вчора 20:41 — Технології&Авто

Toyota RAV-4 у топі серед автомобілів із салону

У першому кварталі 2026 року автопарк України поповнився 15,4 тис. нових та 50,1 тис. вживаних легкових автомобілів. Розповідаємо, які моделі обирали українці.

Як свідчать дані Укравтопрому, українці традиційно активніше купували авто з пробігом, а серед найпопулярніших моделей — кросовери, позашляховики та перевірені часом міські автомобілі.

Які моделі обирали найчастіше

Серед нових легкових авто найбільший попит мали:

Toyota RAV-4 — 1159 авто; Renault Duster — 1150 авто; Hyundai Tucson — 636 авто; Toyota LC Prado — 603 авто; Skoda Kodiaq — 429 авто.

Лідерами серед вживаних авто, які найчастіше реєстрували в Україні, стали:

Volkswagen Golf — 2448 авто; Volkswagen Tiguan — 2010 авто; Audi Q5 — 1886 авто; Skoda Octavia — 1726 авто; Nissan Rogue — 1716 авто.

Раніше ми розповідали, що втрата ціни автомобіля залежить не лише від віку, а й від конкретної моделі. Аналітики порталу iSeeCars проаналізували понад 950 тисяч угод із п’ятирічними вживаними авто у США, проданими з березня 2025 до лютого 2026 року, і визначили, які автомобілі найменше знецінюються за 5 років

